Video | La presentación de una niña en Idol kids de España, cantando canción explícita de Rosalía y Tokischa

Un show infantil en España vivió una audición inusual; una niña de 9 años se presentó en Idol Kids, cantando la canción "Linda", de Rosalía y Tokischa. Un tema con una temática sexual explícita. Evidentemente, la niña no tenía conocimiento de lo que estaba cantando, de hecho, poco se le entendía, no obstante, a muchos le sorprendió que los padres y el propio espacio televisivo celebraran la presentación.

Detrás de su audición hubo una historia que sí vale la pena destacar: su familia fue víctima de los incendios que provocó la erupción de un volcán en la comunidad de La Palma, que dejó a cientos de familias desplazadas de sus hogares. Además, de las muertes que provocó.

Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar. "No ganó por la canción sino por compasión a su historia, pero igual sus padres no deberían aceptar que escuche ese tipo de canciones con letras así", escribió un usuario de YouTube sobre la presentación de la niña.

"Mi pregunta es: ¿los españoles entienden las letras de esa canción? Lo que dice la canción no es para una niña de 9 años", escribió otro.

"La canción no es apta para la niña, perfecto, pero hay que detenerse y preguntarse por qué la cantó y no se la prohibieron al cantársela. ¿Qué tal si esa era la canción que le gustaba a ella?... ¡La gente debe aprender a no juzgar en vez de entender que la música solo es música por más plebe que sea, la música te relaja! ¡Vea las cosas desde otro punto de vista, esa niña viene de un problema y nadie quisiera estar en esa posición entonces porque no apoyarla en vez de juzgar!", aseguró otro usuario.

Te puede interesar Lo que dice Rosalía de Fefita la Grande en su tema "Despechá"

Tokischa y Rosalía dieron la primera interpretación de la canción en televisión en los Premios Billboard de la Música Latina 2021, rodeadas por un grupo de baile exclusivamente femenino.

A continuación, la presentación con la polémica canción y un conmovedor final