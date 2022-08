Esta es la razón por la que Jennifer Garner no asistió a la boda de su ex Ben Affleck y JLo

Hablamos de la actriz y expareja del novio, Jennifer Garner. La estrella de "13 Going on 30" tampoco estuvo en la boda que la pareja celebró por sorpresa en Las Vegas, pero sí sabemos que fue invitada a la extravagante segunda boda que se ha celebrado en la mansión del actor en Savannah, Georgia.

Sin embargo, debido a compromisos anteriores, Jen Garner no fue a la boda de su exmarido. Y es que la artista parece que está muy ocupada con el rodaje de su última serie para Apple TV, "The Last Thing He Told Me", en Texas junto a su compañero de reparto, Nikolj Coster-Waldau, según ha reportado Hollywood Life.

Una fuente aseguró al medio Hollywood Life que Jennifer apoya la boda y todas sus celebraciones. “Jennifer Garner está trabajando arduamente en un proyecto en Texas y no asistirá a la celebración de la boda, pero ha apoyado totalmente que sus hijos estén allí y es muy positiva en general sobre todo el asunto”, dijo la fuente. Es más, "Garner felicitó a Ben y Jennifer después de su boda en Las Vegas y les envió un hermoso ramo de flores", reveló una fuente cercana a los intérpretes a la revista Hollywood Life.

"No hay nada más importante para ella que la felicidad de sus hijos, por lo que el hecho de que se sientan bienvenidos y cómodos y se hayan unido a JLo y sus hijos es lo mejor que podría pedir".

Otra fuente le dijo al medio que ya felicitó a la feliz pareja por sus nupcias. “Ben siempre considerará a la familia de Jennifer, así que, por supuesto, extendió una invitación”, reveló la fuente. “Además, Jennifer y Jen se han vuelto más cercanas, por lo que JLo apoyó completamente la invitación de la madre de sus hijos. Jennifer sabe que adoran a JLo y está totalmente de acuerdo con que se acerquen a su nueva madrastra. Jennifer les ha deseado todo lo mejor”.