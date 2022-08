Video | Tras críticas, Ozuna le regala casa a su abuela dominicana

El artista puertorriqueño Ozuna mostró este domingo a través de su Instagram los avances de la construcción de la casa de su abuela paterna, Eneida Céspedes, luego de haber recibido críticas hace unas semanas debido a un reportaje que hiciera Telemicro sobre los dominicanos que trabajan en las calles de Río Piedras, Puerto Rico, donde la dominicana, quien crió al cantante, fue vista entre criollos residentes en “La Isla del Encanto”.

“Mami, dime cómo te siente con el regalo, el regalo de cumpleaños, la bestia. Desde Río Piedras, Puerto Rico, salúdame a toda la gente mía de Río Piedras hasta Guaynabo. Se mudó la doña, tiene su vuelta”, dice “El Negrito de Ojos Claros” en el video previo a entrar a la propiedad que Eneida recibe como regalo de cumpleaños.

Como se reseña en el portal Mas Vip, a pesar de que, el intérprete de “Se preparó”respondió, en ese entonces, un comentario explicando que su abuela no trabaja porque necesite dinero sino por la humildad y el amor al trabajo que la caracteriza, la mismísima señora Eneida aprovechó este reciente clip para defender a su nieto.

“Para que después no digan que yo estoy en Río Piedras y que tú (Ozuna) no has hecho nada por mí, para que coman”, expresó Eneida, quien lleva 40 años viviendo en Puerto Rico, mientras que el protagonista de ‘Qué León’ y ‘Los Leones’ agregó: “Para que coman boca ahí, coman boca; puertas nuevas, todo nuevo, piso nuevo”.

A continuación, el video publicado por Ozuna en sus historias de Instagram, que fue reproducido en el canal de YouTube del portal "Al paso de los famosos"

Recientemente, la FIFA presentó la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol en las voces de Ozuna y el rapero francés Gims, lo que representa un pasó importante para el también actor, ya que se uniría a Shakira, Nicky Jam, Ricky Martin, Jennifer López y Pitbull a la lista de latinos que han logrado ponerle música al importante evento del deporte.