Polémica en "The Voice Dominicana"; concursante renuncia del programa y explica sus razones

Un hecho inédito se dio este domingo en la edición dominicana del exitoso formato internacional "The Voice" ("La Voz"). En la pasada entrega, durante el show que se encuentra en la etapa de batallas uno de los concursantes no asistió, siendo sustituido por otro que ya había sido descartado por la coach Milly Quezada. La razón que se dio en ese momento fue que, "por motivos personales" no podía continuar en el programa.

Una vez emitida la gala, Starling (Rodríguez) Mercedes, el concursante en cuestión, utilizó sus redes sociales para mostrar su verdad tras la salida del concurso.

"Salí de The Voice, por el simple hecho, de que sus principios, no van acorde con los míos como cristiano. Cómo dijo una cantante brasileña cristiana en una entreviste reciente: “No tiene ningún sentido, yo usar mi voz para cantar sobre cualquier otra cosa, que no sea sobre el poder, el amor, y sacrificio que hizo Jesús por mí. Siendo él quien me mantiene de pie", señaló.

Agregó: "...Muchas cosas, razones, motivos, pensamientos que pasaron por mi cabeza, que me movieron a tomar esta decisión, de renunciar a una gran oportunidad, en uno de los programas o plataformas más importantes en el mundo, donde pude haber cumplido mi mayor sueño, ¿Pero a que costo?".

Las Batallas en The Voice Dominicana

A través de una nota de prensa, la producción del programa informó que las Batallas en The Voice Dominicana iniciaron con unos contrincantes de peso vocal y con mucha presencia escénica.

Aseguran que, el crecimiento de los participantes se va notando en cada etapa y siempre orientada por cada uno de sus coaches.

"En este primer capítulo de Las Batallas, se estrenó nueva escenografía del Piano Reality, lugar donde el maestro y director musical del show Henry Jiménez, acompañado de cada coach, atiende de manera personal el dúo que subirá al ring musical y los orienta para que su batalla sea óptima. Finalmente, el coach se va al ensayo en el gran estudio con la banda y define detalles para que luego, Luz García y Jhoel López los presenten formalmente y digan 'que comience la batalla'".

Un duelo, emociones, un solo tema a dúo donde se acompañan nervios y expresiones corporales que atrapan a cada coach, quien después de esa interpretación debe decidir quién queda en The Voice Dominicana.

Dentro de esta etapa, se incluye " El Robo", y en esta segunda temporada es ilimitado. Cada coach puede robar las veces que desee, pero el participante que ha sido robado, saldrá de la competencia apenas el coach que lo llevó a su team, escoja el siguiente. En esta modalidad también se estrenó escenografía, las llamadas "Sillitas Calientes"; ser robado en esta etapa no es garantía de seguir en la competencia.

La primera noche de Batallas

Adriana Grinn y Rafelina Ureña de TEAM MILLY se debatieron con " El me mintió" versión merengue. Adriana se queda y Rafelina sale de la competencia.

Jean Smith y Juan Manuel Garcia " Juanma” del TEAM MUSICÓLOGO se destacaron con un performance magistral de " Feeling Good" dejando a Smith en la competencia y Juanma robado por Alex Matos.

Dalenny López y Yenmili Rodríguez de TEAM ALEX se enfrentan con una versión del clásico de Disney " Recuerdame" y gana Dalenny.

Omar Rodríguez y Hasly de TEAM EDDY se midieron en una batalla llena de romanticismo con " Todo mi amor eres tú". Gana Omar, pero Hasly es robada por Musicólogo.

Del TEAM MILLY Obed Medina y Edwin Rivera, quien regresa a la competencia por petición de la reina, gracias a que un participante tuvo que salir por fuerzas mayores, se enfrentan con " Cuando me emamoro", resultando ganador Obed.

MUSICÓLOGO presentó una nueva batalla y fue de Darlinne y Yordany quienes se lucieron una espectacular interpretación de "La Fama" tema original de La Rosalia con The weekend y dejaron a los coaches boquiabiertos. Darlinne gana y Yordany es robado por Eddy.

ALEX MATOS presentó la última batalla de la noche y es que Cristian J. y Enmaking se midieron con una versión de "La Gozadera" demostrando que no sólo cantan, sino que pueden bailar y transmitir una gran energía. Enmaking gana y Cristian fue robado por Milly.

Una noche llena de altas expectativas y apenas comienzan las batallas. Cada domingo será más emocionante y en el próximo capítulo se sabrá quiénes se quedan o se van, después de los robos.

Cada domingo de 8:00 a 10:00 pm por Telesistema Canal 11 " The Voice Dominicana".