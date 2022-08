¿Homenaje o plagio? | Bad Bunny recrea videoclip de "Suavemente" y Elvis Crespo reacciona

"Suavemente" de Elvis Crespo fue uno de los grandes éxitos de los 90. Su video no era la gran cosa, aunque sí muy característico de la época. Efectos de segunda, transiciones de finales de los 90 y mala calidad de imagen, muy lejos de la alta definición. Son los ingredientes que en su día caracterizaron al videoclip del tema de 1998, de Elvis Crespo.

Más de 20 años han pasado y Bad Bunny recupera la escencia del videoclip en forma de homenaje al éxito noventero para su canción Neverita, incluida en su último disco Un verano sin ti (2022). Si se reproducen uno al lado del otro, el video es prácticamente igual: mismos planos, mismos fondos y ropa muy similar. Pero para aclarar las dudas, sin plagios a la vista: el puertorriqueño cuenta con la bendición de su compatriota.

Como reseña el periódico español "El País", el artista urbano ha incluido referencias a algunos memes de internet propios de su tiempo, que todavía no existían cuando Suavemente salió al mercado. Como el niño ruso bailando en una discoteca, al que imita en vestuario y movimientos (en el minuto 2:07 del vídeo), o la chica con gafas de sol que está de espaldas y se da la vuelta (en el 1:42), uno de los memes más icónicos de la ya inexistente Vine, plataforma de vídeos de corta duración.

Reacción de Elvis Crespo

La reacción de Crespo no ha tardado en llegar. A sus 51 años, el artista sigue haciendo música, fiel al estilo que le llevó al éxito, y es muy activo en redes sociales. En su cuenta de TikTok, Crespo ya ha dado el visto bueno y las gracias a Bad Bunny por el homenaje que le ha dedicado: “De verdad que me gustó muchísimo, me encantó ver a Bad Bunny en el mambo, en el personaje.

El que un artista de estos tiempos y con ese arraigo utilice algo inspirado en mi arte me hace sentir muy feliz y muy agradecido, por eso muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado esa parte de mi historia como lo es el vídeo de Suavemente”.

Neverita se convierte así en el cuarto videoclip del último disco de Bad Bunny, Un verano sin ti. Desde que se publicó el 6 de mayo ha batido récords —ha sido ocho semanas consecutivas el disco más escuchado en Estados Unidos—, algo que un álbum de habla hispana en su totalidad nunca había logrado.

