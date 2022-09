Conoce a Conni Peña, la doble de Jennifer López

El parecido de Connie Peña con Jennifer López es tanto que en las calles la gente no para de pedirle fotos y autógrafos.

La doble de la Diva del Bronx compartió un video donde muestra cómo reaccionan las personas que la ven por primera vez.

En el video se observa desde paparazzis hasta transeúntes o turistas asombrados, los cuales se detienen a pedirle fotos.

También se puede ver cómo un guardaespaldas la vigila todo el tiempo mientras ella actúa como si fuera la verdadera Jennifer López.

A las imágenes le han llovido los comentarios de decenas de personas que se asombran del increíble parecido entre ambas.

"Qué onda, está igualita", "wooow cómo puede ser? Es idéntica"; "omggggg pensé que era ella de verdad", fueron de los tantos comentarios en la publicación.

Sin embargo, parecerse a la intérprete de "On the floor" no ha sido sencillo, Peña ha bajado dos tallas de busto y se hizo una liposucción para que su figura fuera cada vez más similar a la de la actriz.

En 2019, Peña tuvo la oportunidad de conocer personalmente a JLo cuando asistió a un concierto de su gira It's my Party.