Video | Fausto Mata revela la razón por la que "casi no le quedan amigos"

El comediante y actor Fausto Mata utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus "amigos" que no dejan pasar oportunidad para exponerlo por conseguir likes en sus plataformas como YouTube.

El conocido humorista aprovechó un momento previo a la grabación de su programa "Boca de piano es un show" para emitir su desahogo.

"Lamento que prácticamente ya no me quedan amigos después que cada uno de mis amigos tienen canales de YouTube. No hay manera de conversar con ellos o enviarles mensajes de voz porque de una vez lo quieren subir, porque tienen unos views agarrados con eso, incluso cuestiones intimas, privadas", se desahogó prometiendo que podría dar los nombres si la situación continúa.

Continuó: "Si me ven en un lugar sentado, si me ven sentado con alguien, si me ven tomando algo, inmediatamente quieren hacerse con los views sin saber el daño que le hacen a uno que vive de la imagen. Que apretados son", explicó.

"Están atentos para ver que uno falle para comerte como buitres", se quejó, alegando que son los primeros en solicitarle ayuda.

“Exacto, ¿y sabes lo que hacen? te ruegan que vayas a una entrevista a su canal de YouTube, si das la entrevista, te despedazan detrás de los views, y si no se la das te acaban porque no vas”, reaccionó Cheddy a lo cometido por su colega.

Agregó: “Ese YouTube los tiene que son capaces de lo que sea, sin reparar en amistad”.