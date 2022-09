Karol G desarchiva sus fotos con Anuel AA y señala la razón de su decisión

Luego que algunas acciones de Anuel y Yailin dieran a entender que su relación habría quedado en el pasado, Karol G ha vuelto a relucir.

Y es que, los rumores de que la pareja estaría en las última se hizo más fuerte al ver que se dejaron de seguir en redes sociales y que aumentó el rumor de que el puertorriqueño le habría sido infiel y hasta estaría esperando un hijo con otra mujer, sin embargo, nada ha sido confirmado.

Ahora, para fortalecer las teorías, apareció un nuevo personaje en la escena: Karol G. La ex del cantante desarchivó las fotografías y videos de Instagram de cuando eran pareja y las redes no tardaron en reaccionar al respecto.

En 2021 la cantante archivó las publicaciones que tenía con su ex, pero recientemente las volvió a postear. Las especulaciones ponen sobre la mesa una posible reconciliación o que la Bichota ya no siente nada y estas representan un capítulo cerrado de su vida, por lo que no tiene problema alguno en tenerlas en su feed.

Mi reina … con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí! — LABICHOTA (@karolg) September 9, 2022