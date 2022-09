Video| Hombre de 30 años asegura ser hijo de Shakira y un famoso actor colombiano

Un hombre de 30 años aseguró ser hijo del actor Santiago Alarcón, conocido por su rol protagonico en la serie "El man es Germán" y la cantautora Shakira.

Fue el actor quien dio a conocer la "absurda teoría" e informó que interpuso una denuncia por "acoso" en contradel sujeto.

Santiago Alarcón, de 42 años, colgó un video en su cuenta de Instagram de casi 9 minutos en los que relató la situación que supuestamente vive.

"Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida", inició a través de esa red social.

" Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado", detalló el actor colombiano.

"Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: 'Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó', pero no le presté atención", señaló el artista.

Alarcón admitió que al principio no prestó demasiada importancia al asunto porque aquello le parecía sin sentido.

Pero el joven comenzó a escribirle a sus amigos más cercanos, según relató el actor. También mencionó que el pasado 3 de septiembre llegó de Canadá y el chico supuestamente fue a buscarlo al teatro donde se estaba presentando.

"Muchos (medios) me llamaron y me dijeron que luego de hablar con él, realmente, no había nada", dijo Santiago Alarcón luego de que el joven tuvo contacto con algunos reporteros para contarles su supuesta historia.

" Este muchacho me enviaba mensajes por todas partes y yo bloqueaba sus cuentas. Me dijo hace poco que vivía en Canadá y que venía a verme porque viajaba a Colombia", agregó.

Con tal de escucharlo y dar carpetazo al supuesto acoso, Santiago Alarcón decidió escuchar al muchacho que lo fue a buscar al teatro.

"Debo reconocer que no fue para nada agresivo y me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Yo lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme, porque les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo", reconoció el artista.

Sin embargo, Alarcón advirtió a sus seguidores que el joven ya le había puesto una tutela supuestamente para "extorsionarlo".

"El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque me pidió 835 millones de pesos ( 189,759 dólares)", señaló el actor.

Al colombiano eso le pareció inverosímil, pero también otro detalle que el chico le habría dicho.

"Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco", relató.

En 1992, año en que el joven asegura que supuestamente fue abandonado, la famosa cantante tenía 15 años.

Santiago Alarcón confirmó que su denuncia no solo es pública, sino que también ya la externó ante las autoridades de su país. Mientras tanto, Shakira no se ha manifestado respecto a este supuesto hijo.