La contundente respuesta de Karol G tras ser cuestionada por no borrar sus fotos con Anuel AA

“Siempre estuvieron y estarán ahí”, así contestó Karol G a una usuaria de Twitter que cuestionó que la cantante haya decidido poner nuevamente visibles las fotografías junto a su ex, Anuel AA tras supuestamente haberlas archivdado. Algo que coincide con la supuesta crisis entre el rapero y su esposa, la cantante urbana Yailín.

Ante la oleada de especulaciones, la misma Karol G se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter, respondiendo a la publicación hecha por una usuaria de la red social que escribió: “Ptm Karol G nunca eliminó sus publicaciones con Anuel, solo las archivó y las acaba de desarchivar".

“Mi reina… con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia ni lo vivido, ¡por eso siempre estuvieron y estarán ahí!”, fue la respuesta completa de Karol G a la curiosa usuaria de Twitter.

Como era de suponer, el carrete de fotografías empezó a tener nuevos comentarios: “Ay, me encantan, ojalá sí hayan vuelto”; “¿Qué pasó aquí?”; “¿Esto qué quiere decir?”; “El que desarchive sus fotos no significa que regrese con él, como ya lo superó, no tiene por qué esconder nada. Capaz y lo puso solo para el recuerdo…”; “Ella ya sufrió mucho y sinceramente no creo que vuelva con Anuel y pues si lo hace es asunto de ella, todo el mundo criticando como si su vida fuera perfecta”; “Duraron mucho”, fueron algunos de los apuntes hechos por los internautas en el perfil de la intérprete de Gatúbela.