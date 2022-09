Reacciones tras selección de Tokischa para lanzar primera bola en juego de Grandes Ligas

En redes sociales hay casi un debate tras la decisión de Grandes Ligas de permitir que Tokischa lance la primera bola en uno de sus partidos de béisbol. Muchos están en desacuerdo, mientras otros aseguran es un gran mérito para una mujer y exponente urbana dominicana.

La cantante lanzó este martes la primera bola ante del inicio del juego entre los Mets de Nueva York y los Cachorros de Chicago.

El dominicano Starling Marte fue encargado de recibir la bola en el Citi Field, ubicado en el condado de Queens, Nueva York.

Los Mets y los Cachorros juegan el segundo de una serie de tres partidos. El equipo de Nueva York lidera la División Este de la Liga Nacional.

Una de las críticas más acérrimas la hizo la comunicadora Laura Bonelly, quien a través de Twitter mostró su descontento con la decisión.

“¿Entonces el deporte apoya la vagabundería? ¿Cómo es posible que Tokischa lance la primera bola? pensé que esa distinción eran para personas que son ejemplos a seguir y con eso les rendían honor, o no? Estoy perdida”, expresó la comunicadora.

"Yo no entiendo. Como una artista que promueve sexo malapalabrosa tire la primera bola en grandes ligas. Qué ejemplo a seguir es habiendo tanta personalidad que Impacto de Tokischa", escribió.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/14/mujer-con-vestido-de-novia-a0498caa.jpg Laura Bonelly y Tokischa. (FUENTE EXTERNA)

No todos están en desacuerdo con la selcción de la cantante criolla para el lanzamiento de la bola en el partido de béisbol de las mayores.

"Tokischa en el estadio City Field de losMetros de Nueva York, sin palabras", reaccionó en Twitter Deyanira Gómez, miembro del Comité Central del PLD.

La periodista Iluminada Muñoz, quien es comentarista en la Z-101 señaló que como artista no le gusta Tokischa pero su selección no tiene que causar tanta indignación. "Dios sabe que no hay un personaje que yo desprecie más que el de Tokischa pero en que le afecta a usted qué ella lance esa bola? ¿Porque la sirenita no puede ser negra? ¿Cual es el problema con el comercial de Choco Rica? yo veo niños y punto, sin importar el dolor de su piel", expresó en Twitter.

El comunicador mexicano radicado en República Dominicana Raúl Baz aseguró que, con criticar a Tokischa la ayudan a seguir promoviendo su música.

"A todas las personas que critican a Tokischa: Al criticarla y/o quejarse de lo que hace, pasan a formar parte del exitoso plan de marketing y #BrandingPersonal de la artista. De nada", destacó.

De forma parecida opinó el también comunicador Sonny Pujols. "El combustible del éxito de Tokischa es la indignación. Con todo respeto", expresó.

El abogado Felizx Tena dijo lo siguiente: "La música urbana siempre ha recurrido a la sexualidad explícita y sus espectáculos nunca han sido aptos para paladares refinados. Pero ahora que una mujer dominicana, Tokischa, asciende a grandes ligas del negocio, no le dejan pasar una y la erigen en el epítome de la decadencia".

"Aprendan hablar inglés para que vea el tipo de música que cantan los artistas americanos y después opine doble moral", continuó.

El éxito de Tokischa

En los últimos tiempos “La irreverente” como también muchos le llaman se ha convertido en una atracción internacional que miles de personas la sigue como modo de expresión. Entonces. Es por eso que sus representantes se preguntan en una nota de prensa: “¿quiénes somos para condenar el arte que se lleva a cabo a través de su expresión cultural?”

Resaltaron que la intérprete de temas como “Linda”, “Delincuente” y “Sistema de patio” es actualmente un icono de la música urbana dominicana.

“Duela o no la cantante es la propulsora número 1 del dembow en la República Dominicana, tras llevar el género a lugares inimaginables y conseguir que los artistas internacionales deseen incursionar en el contagioso ritmo, además de ser una de las primeras artistas del género urbano en llegar a festivales donde aún nuestra música no había tenido la oportunidad de penetrar”, argumentaron.

Los metropolitanos, han crecido sino en lo mediático y comercial. Hace tiempo recibieron la visita de los cantantes latinos Romeo Santos y Thalía, y ahora le tocó “a nuestra cantante Tokischa”.