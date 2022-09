¡Confirmado! Leonardo DiCaprio tiene nueva novia

Tras cuatro años de romance con Camila Morrone, Leonardo DiCaprio termina la relación y continua su camino ahora con la modelo Gigi Hadid.

Lo que hace algunos días era solo un rumor, ya es un hecho. El ganador del Oscar se dejó captar con la modelo de 27 años a sólo 15 días de conocerse su ruptura con Morrone.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/16/la-cara-de-una-persona-con-la-boca-abierta-839970e0.jpg

Según un artículo de Infobae la nueva e inesperada pareja de Hollywood fue vista en una exclusiva fiesta en Casa Cipriani en Nueva York el lunes por la noche. En las imágenes aparecen teniendo una conversación íntima y se ve a DiCaprio tomando la mano de Hadid, quien se muestra muy afectuosa con Leo.

Además, existe un video video donde DiCaprio está acariciando a su nueva novia, pero cuando descubre la presencia de paparazzi se aleja de ella de forma brusca.

Aunque hasta la fecha ninguno ha dado declaraciones, ni ha expuesto su romance por ninguna red social, una fuente de People dijo al medio que “se están conociendo” y que la pareja está tomando las cosas con calma. De esto ser cierto, el actor estaría rompiendo con su tradición de solo salir con mujeres menores de 25 años.

“DiCaprio no es alguien que está entrando y saliendo de las relaciones”, dijo una fuente a Page Six. “Él no salta de una relación a otra. Se lo están tomando con calma”.

La regla de los 25 años

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/16/hombre-parado-en-la-calle-f9293443.jpg

Aunque DiCaprio y Morrone mantuvieron en privado los detalles de su relación, Morrone admitió en una entrevista de 2019 que se sentía frustrada con la atención de los medios por la diferencia de edad entre ellos.

“Hay tantas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, donde las personas tienen grandes diferencias de edad. Creo que cualquiera debería poder salir con quien quiera salir”, dijo.

Después de su separación, una fuente le dijo a la revista People que Morrone “está bien”.

En otra de las declaraciones que destaca el medio asegura que “se les ha visto saliendo con grupos de personas y que solo han pasado unas pocas semanas desde la separación”.

Gigi Hadid y Zayn Malik

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/16/zayn-malik-gigi-hadid-con-traje-de-color-negro-913647e3.jpg

La modelo Gigi Hadid tiene una hija Khai, de 2 años, con su ex novio, el cantante y ex one Direction Zayn Malik.

Hadid y Malik dieron la bienvenida a su primer hija en septiembre de 2020. Se separaron en octubre del año siguiente luego de un supuesto altercado del cantante con su suegra, Yolanda Hadid.

Dicaprio y otros rumores

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/16/una-mujer-en-vestido-de-bano-a178db70.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/16/una-mujer-en-vestido-de-bano-a178db70.jpg

Desde que se conoció la noticia de la separación de DiCaprio y Camila, muchos han sido los rumores que se han creado sobre la ruptura y la supuesta nueva pareja del actor.

Uno de estos ha sido la supuesta nueva conquista con la modelo ucraniana Maria Beregova, de 22 años. Al parecer se les vio juntos en una fiesta en St Tropez y los rumores de un noviazgo surgieron luego de que Beregova fue fotografiada bajando del yate del actor.