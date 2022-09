Tokischa y su llamativo look en la Semana de la Moda de Nueva York

La cantante Tokischa sigue dando de qué hablar a nivel internacional. Presumió una colaboración con la reina del pop Madonna, con quien también se volvió a besar, lanzó la primera bola en un partido de Grandes Ligas y ahora se llevó todas las miradas durante la Semana de la Moda de Nueva York.

La dominicana asistió a un evento en la Semana de la Moda de Nueva York y lo hizo luciendo un atuendo que despertó las críticas de los usuarios de las redes sociales. La rapera dominicana usó una peluca corta de color claro, una camisa de manga larga recogida a la altura de su cintura y un jean de corte bajo que dejó ver su ropa interior blanca.

Los usuarios de las redes sociales señalaron que ellos tienen mejor gusto que la dominicana y hasta nombraron a Carolina Herrera, una de las diseñadoras de moda más famosas del mundo, y le dijeron que no viera el outfit de la cantante.

Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a Tokischa tras su look: “Carolina Herrera, ni se te ocurra ver esto”, “Si a eso le llaman fashion, me quedo a la antigua”, “No entiendo como dicen que eso es moda”, “Pero todavía falta para Halloween”, “Y cómo la dejaron pasar?”, “Pensé que era semana de la moda, no Halloween” y “Lo fashion se le quedó en la casa” son parte de los mensajes que se pueden leer en una publicación que hizo ‘El Gordo y La Flaca’