Rosalía pide por República Dominicana ante el huracán Fiona

La cantante española Rosalía demuestra su amor y apoyo por República Dominicana cada vez que tiene la oportunidad. En esta ocasión la intérprete de “Despechá” publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo para el país, que en la actualidad está pasando una situación delicada a causa del paso del huracán Fiona.

Luego de presentar el "Motomami World Tour" el 3 de septiembre en el anfiteatro de Altos de Chavón en La Romana y el 9 de septiembre en Puerto Rico, la Motomami escribió en una historia en su cuenta de Instagram “Mucha fuerza RD y PR”, ambos países están siendo afectados por el huracán Fiona desde el viernes 16.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/19/pantalla-de-celular-con-la-pantalla-encendida-66aa97d8.jpg

La española también manifestó su amor por República Dominicana en su concierto en el país. La artista comentó que muchas de las canciones de su nuevo álbum existen porque existe RD y este destino la ha inspirado con sus artistas y sus ritmos.

"Muchas gracias a todos. Este es un lugar que me inspira con sus artistas y hay canciones en "Motomami" que están inspiradas en bachata, merengue, dembow y no existirían si no existiera este lugar. Gracias por inspirarme en este proyecto", dijo la catalana.

Rosalía ha manifestado su admiración por el país con sus colaboraciones al incluir artistas locales en su último disco y colaborar con ellos para otros proyectos como es el caso de Omega con quien grabo “Despecha”, Tokischa con quien interpreta “Linda” y “La Combi Versace”, y posteriormente con Romeo con quien canta “El pañuelo”, canción que es parte del nuevo álbum del bachatero.

Sobre Fiona

Fiona se convirtió el domingo en el tercer huracán de la temporada atlántica y tocó la isla de Puerto Rico con fuertes lluvias provocando inundaciones y deslizamiento de lodo. Llegando a suelo dominicano a las 3:30 de la madrugada de este lunes por la provincia La Altagracia, afectando toda la zona este del país como un fenómeno de categoría 1, con vientos de 150 kilómetros por hora y dejando intensas lluvias desde tempranas horas de la madrugada.