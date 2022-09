La Materialista lanza primera bola en el juego entre Milwaukee y Los Mets

La exponente de música urbana dominicana, La Materialista, fue invitada al lanzamiento de la primera bola del juego de Las Grandes Ligas, entre los Cerveceros de Milwaukee y Los Mets de Nueva York.

Yameiry Infante, como es su nombre de pila, fue aclamada por miles de fanáticos que acudieron a presenciar el partido celebrado la tarde de este miércoles.

“Estoy muy agradecida por la invitación que los ejecutivos y jugadores de Milwaukee hicieron hacia mi persona”, explicó la cantante.

Controversia

Hace algunos meses La Materialista estuvo envuelta en una controversia con el presentador cubano de El gordo y la flaca, Raúl de Molina, tras este supuestamente rechazar un beso de la cantante urbana dominicana, durante la alfombra de los recién celebrados Premios Juventud 2022.

En un video que circulo en redes sociales se vio cuando De Molina la saluda sin contacto físico, en este momento La Materialista hizo que Molina aclarar la situación, primero en el programa radial de Enrique Santos y luego en "El gordo y la flaca".

"Yo iba con mi esposa y cuando ella viene a abrazarme y a darme un beso, yo le digo mira -como le he he dicho a todos-, le tiro besos con la mano, hablo con ella y le digo -por Covid yo no le estoy dando besos y abrazos a muchas personas que yo no conozco que se hayan hecho la prueba", argumentó "el Gordo" Molina en declaraciones a "El gordo y la flaca".