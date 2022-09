Los premios Soberano no se realizarán este año

Discordancias entre la directiva de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y los ejecutivos de la Cervecería Nacional Dominicana (CND) han dado al traste con la realización este año de los premios Soberano.

Desde hace meses se encuentran en conversaciones para determinar el futuro de los premios Soberano.

Mientras Cervecería aseguró a Diario Libre que llegaron a buen puerto, Acroarte señaló que aún hay puntos que se deben discutir, pero que han avanzado bastante. En lo que ambas partes coinciden es que, este año no se realizará la gala de los premios Soberano.

La presidenta de Acroarte, Emelyn Baldera y la encargada de comunicaciones de la CND, Bethania Ortega, hablaron de las razones que llevaron a que los máximos galardones que se entregan para reconocer el arte, la cultura, la música y el cine en la República Dominicana, hayan sido postergados para el próximo año.

Baldera aseguró que el próximo año 2023 se unificarán en una gala las entregas correspondientes a los años 2021 y 2022.

“Finalmente, llegamos a un acuerdo con Acroarte, estamos muy contentos con eso, porque, al final, tenemos un objetivo común que es poder materializar el premio”, aseguró Ortega, como vocera de Cervecería.

Continuó: “La fecha no la tenemos porque no hemos llegado a definir totalmente esa parte, pero definitivamente este año no sería posible”.

Lo que sí dejó claro es que, este proceso de negociaciones ha traído cambios que al final beneficiarán tanto a los organizadores del premio como al público que los disfruta cada año.

“Al final, el público podrá tener un mayor nivel de participación, vamos a tener una mayor diversidad de artistas, y se va a conocer con mayor transparencia el proceso de selección tanto de nominados como de ganadores”, estimó.

“Acroarte siempre será quien decida tanto a los nominados como a los ganadores, pero se abrirá el espectro para que el público también tenga poder el proceso”, reiteró sobre el premio que se entrega desde 1985.

Posición de Acroarte

A juicio de su presidenta, Acroarte nunca negociaría su esencia y este fue uno de los detalles más discutidos durante la negociación con su principal patrocinador.

“Cuando tú tienes un producto o un proyecto tú pasas balance y quieres mejorar, el proyecto no se puede quedar estancado”, estimó Baldera.

“Cervecería ha tenido muchos cambios y por eso se ha extendido quizás la conversación, con la idea de que nosotros podamos tener una premiación como se la merece el pueblo y sobre todo los artistas, que es para ellos que trabajamos”, dijo Baldera.

“Se habló de un cambio de fecha (de la gala) en el inicio, con la intención de producir esos cambios, sin embargo, se demostró que esos cambios no eran factibles”, estimó.

“Nosotros tenemos criterios y estatutos establecidos y escoger nominados y ganadores en un período delimitativo no era lo adecuado”, reseñó.

“Le pedimos al pueblo y sobre todo a los artistas que no se impacienten, que el premio viene grande y las mejoras que estamos trabajando van a ser importantes, sin dejar la esencia, porque esto nunca debe perderse. Se creó para enaltecer el arte dominicano y a sus protagonistas”, dijo Baldera. Continuó: “Premiaremos los dos años y así quede sentado que se premió tanto el 2021 como el 2022”. Aún no hay fecha.

Origen del conflicto Según Acroarte hacer cambios en el premio fue el principal escollo entre las organizaciones. “Nunca ha sido un tema económico”, coincidieron ambas partes de la negociación. Tampoco que tengan líneas de trabajo distintas. “Ha sido un factor de mejoras del premio”, coincidieron. “La apuesta es apostar a la evolución, la gente quiere otra cosa, estamos viviendo otras cosas..., y darle un giro a una premiación que tiene casi 40 años no es una cosa sencilla”, dijo, a su vez, la vocera de CND, quien adelantó que próximamente darán detalles del acuerdo.