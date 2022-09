Serie animada de Netflix promueve el dembow con personaje de origen dominicano

Si eres amante de las series animadas musicales dirigidas a adolescentes y además, te gusta el dembow, esta serie de Netflix es dirigida para ti.

El Mundo de Karma cuenta la historia de Karma Grant, una aspirante a música y rapera con un talento enorme y un corazón aún mayor. Karma —resiliente, inteligente y muy empática— vuelca su alma en la composición de canciones y canaliza sus sentimientos a través de rimas geniales que derrochan pasión, valor y un humor inimitable.

En la serie, Karma aún está empezando a entender el increíble poder emocional que pueden ejercer las palabras y la música para ayudar a su familia, a sus amigos y a la comunidad. Y es que no solo quiere compartir su música con el mundo, sino que quiere cambiar el mundo con ella.

En una de las escenas se ve a unos de los personajes enseñarle algunos pasos del dembow dominicano a una niña que no puede resistirse al pegajoso ritmo.

¿Conoces Dembow Dominicano?

Se trata la Señora Torres, quien enseña a Switch sobre Dembow de la República Dominicana.

No es la primera vez que Netflix utiliza el género dominicano para promover una serie. Anteriormente, lo hizo con una pegajosa canción de unas niñas dominicanas que cantan música urbana, mejor conocidas como “Las Chiquitas RD”, intérpretes de la canción que en las últimas semanas se ha viralizado en distintas plataformas sociales, “Claro que yes”, para promocionar la película “Hoy sí” con Jennifer Garner y Edgar Ramírez.

En las redes sociales de la plataforma, junto a la canción de “Las Chiquitas RD” y escenas de la película, se mnostró el mensaje: “¿Ya se estrenó “hoy sí”? Claro que yes. ¿La vas a ver? Claro que yes. ¿Respondiste esto cantando? Claro que yes, yes, yes, yes”, se lee en la cuenta de Instagram de Netflix al publicar el audiovisual.