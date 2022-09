La reflexión de Gwyneth Paltrow para celebrar sus 50 años: “Acepto las marcas y la piel suelta”

El próximo 27 de septiembre Gwyneth Paltrow cumplirá 50 años. En la víspera de su llegada a las cinco décadas, la actriz y empresaria compartió en la página web 'Goop', su plataforma de estilo de vida saludable, una reflexión sobre lo que significa para ella el paso del tiempo.

"El 27 de septiembre cumpliré 50 años. Mientras me siento aquí contemplando esta idea en la mañana de finales de verano, sin humedad en el aire, la brisa moviendo solo las copas de los árboles, extrañamente no tengo la sensación del tiempo pasado", inicia su escrito.

"Estoy tan conectada a este sentimiento de anhelo, de promesa —promesa de caída, de algo que retrocede— como lo estaba hace 30 años. Entiendo en cierto nivel que la vida es lineal, que he vivido x cantidad de días hasta ahora y tengo más en la canasta debajo del brazo que en el campo que tengo delante”, continúa, agregando que pese al pasar de los años, hay algo que no cambiará: su esencia.

En el texto, Paltrow habla de su cuerpo y cómo acepta todas sus imperfecciones. "Mi cuerpo, mapa de la evidencia de todos los días, es menos atemporal. Una colección de marcas e irregularidades que desgranan los capítulos… Y mientras hago lo que puedo para luchar por la buena salud y la longevidad, para evitar el debilitamiento de los músculos y el retroceso de los huesos, tengo un mantra que inserto en esos pensamientos imprudentes que intentan descarrilarme: acepto”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/24/mujer-lanzando-un-disco-volador-en-el-pasto-20d47254.jpg Foto que acompaña el texto publicado por Gwyneth en Goop. (FUENTE EXTERNA)

La actriz de "Shakespeare in Love" continúa: “Acepto las marcas y la piel suelta, las arrugas. Acepto mi cuerpo y dejo ir la necesidad de ser perfecto, lucir perfecto, desafiar la gravedad, desafiar la lógica, desafiar a la humanidad. Acepto mi humanidad".

También se refirió a los errores que ha cometido a lo largo de su vida, de los cuales ha sabido aprender y lista algunas metas que se propone para esta nueva etapa. Me gustaría empequeñecer mi círculo. Preparar más la cena.

Me gustaría ver cómo los malentendidos se transforman en entendidos. Me gustaría continuar abriendo la parte más profunda de mí misma ante mi marido, aunque me dé miedo. Me gustaría cantar más, aunque solo sea en la ducha. Me gustaría decirle a todo el mundo que haya tenido una experiencia negativa conmigo que lo siento. Me gustaría reconocerme por completo a mí misma", concluye la actriz.