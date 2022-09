Hermana de Enrique Iglesias rompe su compromiso tras filtrarse video de su novio besando a otra

48 horas le duró a la marquesa Tamara Falcó, hermana de Enrique Iglesias, la felicidad de su compromiso. Después de hacer público que se casaba con el empresario Iñigo Onieva, un video de este siendo el infiel se hizo viral incluso más rápido que su pedida de mano.

Íñigo reconoció en una publicación en Instagram que su actitud era “inaceptable”, aseguraba estar “totalmente arrepentido y destrozado” y pedía perdón tanto a Tamara como a su familia por no haber sido honesto. También imploraba que dejasen de difundirse imágenes que afectasen a su derecho a la intimidad.

Parece el mundo al revés y las redes están mostrando comentarios de todo tipo. “Es que cómo se le ocurre estar con alguien de la noche”, “era carne de infidelidad”... muchos de ellos culpándola a ella de haber tomado una mala decisión al enamorarse de él, pero la realidad es que quién debe pasar vergüenza en esta situación es él y no ella.

“El problema de ser un personaje público es que, además de lidiar con el engaño, hay que hacerlo con la opinión general. Por eso, en estas circunstancias, yo aconsejo guardar en la intimidad todo el proceso de ruptura y solo compartirlo con tus familiares y amigos más cercanos”, explica el psicólogo.

“Tiene que lidiar con el shock del momento, alejarse de la persona que le ha hecho daño, coger perspectiva y tomar decisiones desde la tranquilidad. Borrarse temporalmente las redes sociales o al menos hacer caso omiso a ellas puede ayudar a que el proceso sea menos complicado”, continúa.

Tras la filtración del vídeo que ha detonado los planes de boda de la pareja, Tamara Falcó abandonó la vivienda que comparte con Onieva para desplazarse junto a su madre en este momento tan inusual y difícil para ella. Además, la también diseñadora se llevó a sus dos perros al hogar de Isabel Preysler.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/26/imagen-de-la-pantalla-de-un-celular-con-texto-e-imagenes-de-una-persona-9405430f.jpg

‘Ya es verano’ confirmó que la colaboradora televisiva está sufriendo profundamente las consecuencias de esta infidelidad y que no quiere saber nada de su pareja por el momento. “No sale de la biblioteca, lleva todo el día llorando. No para de llamarla pero ella no responde al teléfono”, afirma el programa de Telecinco. Por el momento, Tamara no se ha pronunciado públicamente tras la difusión del comunicado emitido por Oniega.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/26/inigo-onieva-siendo-infiel-a-tamara-falco1-5fad9eeb.png

Marina Theiss, la exreportera de F1 con la que Íñigo Onieva ha sido desleal a Tamara Falcó

Se identificó a a tercera en la relación. Se trata de la chica con la que Onieva ha sido infiel a la que considera su futura esposa. Marina, de origen brasileño, es la persona que ha provocado un terremoto en la relación de Tamara Falcó y a su vez ha puesto en peligro su boda, que está programada para el próximo 17 de junio de 2023 en ‘El Rincón’, palacio que fue propiedad de su padre.

Esta brasileña, que actualmente estudia turismo, es una de las modelos más reconocidas internacionalmente debido a su aparición en un elenco de portadas de revistas y su vinculación con grandes marcas de moda. Además, tuvo la oportunidad de ejercer como periodista, ya que fue reportera de Fórmula 1 durante varios años.

En cuanto a lo personal, Marina, que se califica como una mujer “imperfectamente perfecta”, tiene un alto compromiso con la lucha por el cambio climático, según ha compartido en sus redes sociales, al igual que por la comida saludable debido a su condición de vegetariana.