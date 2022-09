"Cometí un error", actor Cristián de la Fuente reacciona tras filtración de video de su infidelidad

Luego de que salieran a la luz unas imágenes muy comprometedoras con el actor Cristián de la Fuente como protagonista que fueron presentadas en exclusiva por el programa Primer impacto de Univisión.

El también conductor fue captado besando a otra mujer que no era su esposa, Angélica Castro, en un restaurante en Ciudad de México.

Aunque el artista chileno evitó hablar al respecto las horas posteriores al escándalo cuando el medio intentó lograr su versión de los hechos, finalmente fue en el programa En casa con Telemundo donde el actor reaccionó a través de un mensaje de texto sobre el incidente.

"Cometí un error", reconoció. "Una mujer se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto", prosiguió.

"Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad", concluyó.