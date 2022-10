Famosos mexicanos Humberto Zurita y Stephanie Salas confirman romance

El veterano actor mexicano Humberto Zurita, viudo de la actriz Christian Bach, confirmó su romance con la cantante Stephanie Salas, la nieta de la legendaria actriz Silvia Pinal.

Salas, integrante de la dinastía Pinal, se encuentra muy feliz en esta nueva etapa de su vida. Su madre, Silvia Pasquel, expresó que la felicidad de Salas se debe a que en gran parte a que tiene una nueva relación.

Humberto Zurita lo revela

Fue durante una entrevista en el programa de Todo para la mujer que el actor confesó: "¿Tú me preguntas qué onda con Stephanie Salas? Lo único que yo te voy a decir es: 'La amo, punto'. ¿Ok? Listo. Lo demás ahí escriban, digan lo que quieran".

Recoge People en Español que minutos antes Zurita había hablado muy extensamente de Salas en el show Mamás felices, incluso comentó cómo era la relación de Stephanie con la actriz Christian Bach, quien falleció en 2019 a los 59 años.

"Estamos pasando un muy buen momento. Yo quiero muchísimo a sus hijas, a Michelle la conozco desde niña".

Agregó que conoce a la también actriz desde que tenía unos 20 años. "La veía como una amiga que participaba con nosotros (en proyectos). Se hizo muy cercana de Christian, (yo) no sabía, ahora me platica que ellas tenían una relación tan íntima", reveló.

Stephanie Salas procreó a la modelo e influencer Michelle con el cantante mexicano Luis Miguel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@stephaniesalasoficial)

Stephanie Salas también confirma

Aunque de una manera muy breve, Salas, de 52 años, escribió "Te amo igual, HZ". Con un vestido rojo, de falda larga, escote en el hombro y sonriente demostró que está enamorada.

Zurita, de 68 años, también compartió que no "me niego al amor porque la vida sin él no tiene sentido. Me la estoy pasando muy bien, y yo a Stephanie la quiero muchísimo desde hace muchos años".

En sus Insta Stories, Salas acompañó su imagen y mensaje de la canción Feeling Good de Nina Simone, que el actor de telenovelas como "Marina", "La reina del Sur" y "Los secretos del alma" reposteó.

Zurita estuvo casado con la argentina Christian Bach (1959-2019) hasta el fallecimiento de esta. Participaron en la telenovela ("De pura sangre" (1988), en cuyo melodrama surgió el romance. Tuvieron dos hijos, Sebastián Zurita y Emiliano Zurita, también actores y productores.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/08/sebastian-zurita-christian-bach-emiliano-zurita-humberto-zurita-posando-para-una-foto-898d8df6.jpg Humberto Zurita, Christian Bach y sus hijos Emiliano y Sebastián en una imagen de archivo. (FUENTE EXTERNA)

En tanto que Stephanie Salas, además de Michelle, la hija de Luis Miguel, tuvo otra hija, Camila Valero, nacida en 1997, producto de su relación con el músico Pablo Valero.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/08/stephanie-salas-y-otro-posando-para-la-camara-con-un-vestido-de-color-negro-4aeebdee.jpg Stephanie Salas y sus hijas, Camila y Michelle. (FUENTE EXTERNA)