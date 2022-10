Tras un mes de compromiso, actriz Maite Perroni se casa con Andrés Tovar

La actriz y cantante Maite Perroni se casó este sábado con el productor de televisión Andrés Tovar.

"We did it ! Dando los primeros pasos de la vida q deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos q fortalezcan nuestro camino por este plano en el q logramos coincidir y el destino nos regaló", escribió la artista en sus redes sociales.

La fotografía ya cuenta con más de un millón de ´me gusta´ y más de 12 mil comentarios.

El pasado mes de julio, en una entrevista con la revista People en Español, Maite Perroni confesó ser muy feliz con Tovar.

Ante la pregunta ¿cómo está tu corazón?, esta fue su respuesta: "Más feliz que nunca, valorando cada segundo, y sintiéndome agradecida y afortunada por haber encontrado al amor de mi vida y disfrutando cada momento con mi familia que son mi mayor tesoro".

Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron su compromiso hace tan solo un mes.

“Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo” ATP “Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas” MPB, escribióen su cuenta de Instagram.

En 2021, la actriz acaparó los titulares por un sonado escándalo de infidelidad. En él se hacía referencia a la supuesta relación extramarital que tenía el director Andrés Tovar, esposo en ese entonces de la actriz de telenovelas Claudia Martín, con la exRBD.

Las consecuencias fueron varias, Perroni, quien tenía una relación de siete años con el músico chileno Koko Stambuk, terminó la relación y amenazó con demandar a la actriz Claudia Martín, quien terminó divorciándose de Tovar, por supuesta difamación.

Meses después de este escándalo, finalmente, Perroni hizo oficial su relación con Tovar mediante un post en su cuenta oficial de Instagram, aclarando que iniciaron su relación tras terminar con sus respectivas parejas.

La cantante y actriz de RBD, escribió en el post: “Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental”.

Agregó: "Las cosas no fueron como se contaron".