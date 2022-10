Britney Spears se desahoga contra su padre: “Rezo para que te quemes en el infierno”

La cantante estadounidense Britney Spears ha vuelto a la carga en contra de su padre, James Spears, y su familia por haberle "arruinado la vida desde joven".

En un largo mensaje publicado en sus redes sociales, la intérprete de "Toxic" explotó de ira contra su progenitor: "Rezo para que te quemes en el infierno”.

Aunque poco después borró la publicación, ella expuso los supuestos maltratos que vivió a sus manos durante los años en que él fue su tutor, tanto en su infancia como en su adultez.

Recordó, además, que su madre la golpeó por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan a principios del 2000.

"Me pregunto ¿¿¿cuál es el SECRETO?? ¿QUÉ ESTÁN ESCONDIENDO? ¡¡¡Vamos, padre sabio quieres sentarme durante cuatro meses, exponer mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchaba como un maldito perro!!! INTIMIDÁNDOME CON SUS PREGUNTAS (...)", escribió.

Britney continuó sus declaraciones a través de cinco publicaciones, en las que acusó a su padre de llamarla “gorda”, de estar siempre ebrio, de constantemente decirle que no se veía bien y ser el culpable de que hoy no se sienta cómoda con su cuerpo.

“Lo diré hasta el día que me muera... ¡¡¡mi familia arruinó mi vida!!! (...) Ellos me trataron como a un put* perro!!! (...) Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo MÁS FEO, el MIEDO de estar asustada por lo que él haría (...) ¡¡¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!!!”, explotó.

Tal y como recoge Infobae, a lo largo de su mensaje, la "Princesa del Pop" también destapó que usualmente su padre la comparaba físicamente con su entonces novio, haciéndola sentir menos que él. Además, le negaba la posibilidad de verse con su pareja.

“Siempre mi familia me hizo sentir que no era suficiente”, escribió.

En otra publicación aparte, la intérprete de "Crazy" y "Baby one more time" dijo que espera que su papá se queme en el infierno y que pueda sentir el mínimo de dolor que sintió ella.

“¡¡¡Todas las mañanas me despierto y cada noche antes de irme a dormir le rezo al put* Dios que recibas solo 5 minutos del dolor que sentí en ese lugar durante 4 meses!!! ¡Rezo para que te quemes en el infierno, lo siento hijo de put*!”.

La razón detrás de este desahogo de Britney es que el medio TMZ dio a conocer que James inició un proceso por presunta difamación en su contra.

En el plano personal y profesional, además de casarse con su novio de varios años, el modelo Sam Asghari, la artista lanzó una colaboración con el astro británico Elton John "Hold me closer".