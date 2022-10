Genera preocupación aspecto de Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh

La cantante Amaia Montero ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram que ha generado preocupación en sus seguidores. En la imagen, la exvocalista de la Oreja de Van Gogh se ha mostrado sin maquillaje, filtros y con un aspecto demacrado.

Además, el mensaje que escribió la intérprete de "Rosas" en la descripción de la postal, ha generado aún mayor preocupación entre sus seguidores.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida", escribió la cantante.

Al ver la imagen que luce la cantante, los usuarios le han dejado mensajes de ánimo. “Solo importa tu música. Tu aspecto te tiene que gustar a ti. El resto no vale la pena”, “Amaia, me duele leer que estás destruida. Tu voz y música me ha acompañado en esos momentos dónde yo lo he estado y nadie más lo estuvo”, “Ánimo pilla, fuerzas”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/14/imagen-en-blanco-y-negro-de-una-persona-con-la-boca-abierta-8794d4b8.jpeg Amaia Montero (@AMAIAMONTEROOFICIAL)

Días antes de sorprender a los usuarios de Instagram con su imagen demacrada, Amaia Montero anunció que pronto estaría lanzando un nuevo tema. Incluso, compartió un audio con la letra y música de su nuevo sencillo. Sin embargo, aún se desconoce cuándo será estrenado su nuevo trabajo musical.

En febrero de 2020, Amaia Montero anuncia mediante sus redes sociales que está en pleno proceso de composición de lo que será su quinto álbum de estudio como solista. Montero definió el momento como "atrapada entre melodías y acordes". Este nuevo álbum se espera para 2022. Ese mismo año, y tras varias polémicas en redes con fans y con sus antiguos compañeros de grupo, la cantante decide retirarse de algunas redes sociales.