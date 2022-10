Banco cortará relaciones con Kanye West por comentarios antisemitas

El rapero Kanye West no deja de causar controversia. Fue bloqueado de Twitter por un comentario calificado como discurso de odio contra los judíos:

"Tengo un poco de sueño esta noche, pero cuando me despierto me voy a morir de estafa 3 Sobre el PUEBLO JUDÍO Lo gracioso es que en realidad no puedo ser antisemita porque los negros en realidad también son judíos. Ustedes han jugado conmigo y han tratado de engañar a cualquiera que se oponga a su agenda”, fue el mensaje que luego borró.

Otra polémica ha surgido luego de que, además, se ventilaran unos comentarios antisemitas en los que supuestamente afirmaba "Yo amo a (Adolf) Hitler, amo a los nazis".

La entrevista a TMZ donde habría dicho esas palabras data desde hace cuatro años, en 2018, pese a que se ha dado a conocer recientemente. Pero el portal decidió en ese momento eliminar esa expresión por considerarla un discurso de odio, según informó un exredactor del referido medio.

El excolaborador de TMZ, Van Lathan, afirmó que no está sorprendido por los recientes comentarios antisemitas del rapero y que anteriormente ha hecho comentarios similares.

“Lo escuché decir cosas como esta antes en TMZ”, dijo Lathan esta semana en su podcast Higher Learning. “Lo sabía [el antisemitismo] Yo estaba en eso”, sostuvo.

Asegura que uno de los productores de TMZ que estuvo presente para la entrevista era un judío que se indignó con estas palabras, indicando que fueron ofensivas.

Pero este no es el único problema mediático que enfrenta el cantante de "Famous".

El programa de entrevistas The Shop: Uninterrupted, presentado por la estrella del baloncesto LeBron James, anunció que no transmitiría uno de sus episodios protagonizados por West debido al uso de West de “más discurso de odio y estereotipos extremos”. “Peligroso” durante la grabación.

Recientemente, Instagram y Twitter suspendieron la cuenta del rapero luego de que publicara comentarios que esas plataformas consideran antisemitas, violando los términos de uso de la red social.

En una reciente entrevista con Fox News, el rapero reveló que su polémica aparición con una camiseta negra de “White Lives Matter” ha provocado que lo amenacen varias veces por su apoyo al expresidente estadounidense, Donald Trump.

“Me dijeron que me gusta Trump, que mi carrera se acabó, que mi vida se acabó”, dijo.

Banco JP Morgan cerrará la cuenta de Kanye West

Estar 'mar' de escándalos comienza a afectar sus negocios. Recoge el portal Infobae que fue invitado a retirar su cuenta del banco JP Morgan, mientras la compañía Adidas cortó la colaboración con su marca Yeezy tras sus tweets antisemitas.

El medio norteamericano Page Six difundió declaraciones del artista este miércoles por la noche sobre lo ocurrido y éste se explicó que estaba feliz de haber publicado lo que pensaba.

“Oye, si llamas a alguien por malos negocios, eso significa que estás siendo antisemita... Me siento feliz de haber cruzado la línea de esa idea para que podamos hablar abiertamente sobre cosas como la cancelación de un banco”, dijo, antes de llamarse a sí mismo “el hombre negro más rico en la historia de Estados Unidos”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/14/texto-carta-1cf295f6.jpg La carta enviada a Kanye West por el banco JP Morgan y que se filtró a los medios. (FUENTE EXTERNA)

Diversas fuentes de portales estadounidenses confirmaron que el JP Morgan Chase le dio plazo hasta noviembre para encontrar un nuevo banco para las operaciones financieras de su compañía Yeezy.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/14/interfaz-de-usuario-grafica-texto-cd08f280.jpg La reacción molesta de Kanye West. (FUENTE EXTERNA)

West reaccionó en contra del banco por buscar cortar la relación financiera con él.