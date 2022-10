Don Omar a Raphy Pina: "Tu no estás Ready, tú lo que estás es preso"

La guerra mediática que han armado el reguetonero Don Omar y el productor y mánager Raphy Pina apenas inicia.

Esto, luego de que el intérprete de "Salió el sol" rompiera el silencio en una entrevista con el locutor panameño El Chombo sobre el distanciamiento entre él, Pina y Daddy Yankee, sumado a que los dos últimos han dado su versión de los hechos.

Tras las acusaciones vertidas por Don Omar hacia su exsocio y mánager por la forma que manejó la gira de conciertos "The Kingdom" (2015) y la respuesta dada por el empresario desde la prisión de Butner North Carolina, Estados Unidos, este lunes, el denominado como el "Rey del reguetón" volvió a responder, reavivando la polémica.

"#hablemoscondonomar #sineditar @ElChombo_1, segunda cátedra preparen (las palomitas), tuiteó William Omar Landrón Rivera, nombre de pila del artista de 44 años, anunciando que vuelve a dar declaraciones a El Chombo.

En ese momento, Rafael Pina Nieves, nombre real del empresario artístico de 44 años años y quien está en la cárcel muy activo en las redes sociales, contestó: "La calle sabe que tú eres un fiscal independiente y por eso te fuiste de PR. ¿Quieres irte personal? Para que la gente sepa quien en realidad tú eres. Yo estoy READY".

Es allí cuando el fuego echó chispas y obtuvo una respuesta potente del compositor y creador de hits mundiales como Danza Kuduro.

"Voy contigo “documento” en mano para que no me falle ni un detalle y se sepa lo tuyo en la calle " y en otro tuit dijo: "Tu no estás Ready, tú lo que estás es preso y amenazándome desde allí? Hay que estar volviéndose loco ". Ambos mensajes escritos por Don Omar con el emoticón de un cerdo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/19/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-chat-o-mensaje-de-texto-593596f4.jpg Don Omar explota contra Pina en Twitter. (TWITTER)

Respuesta de Pina

La verdad detrás de #TheKingdom



Míralo con objetividad y te darás cuenta de muchas cosas. https://t.co/y4oocY0RMy pic.twitter.com/U0WfNm1PcM — PINA RECORDS (@PINARECORDS1) October 18, 2022

La calle sabe que tu eres un fiscal independiente y por eso te fuiste de PR.



Quieres irte personal? Para que la gente sepa quien en realidad tú eres.



Yo estoy READY. — PINA RECORDS (@PINARECORDS1) October 18, 2022

"Fiscal W, loco estás tú que estás pendiente a un preso. ESTUPIDO!", tuiteó la noche de este martes en su cuenta de Twitter.

Asimismo, colgó varios cortes del video subido a Youtube en el que explica que la división entre él, Yankee y Don Omar vino, entre otras tantas cosas, de los conciertos "The Kingdom" y de unas tiraderas que grabaron ambos reguetoneros.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/19/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-chat-o-mensaje-de-texto-ae86cf7a.jpg Los últimos tuits que ha publicado Pina la noche de este martes. (TWITTER)

El lunes, el padre de la hija de la dominicana Natti Natasha emitió un comunicado compartido en sus redes sociales, en el cual le dijo directamente a Don Omar a quien llamó por su nombre real "Willand" que de "todas tus acusaciones la única que doy por aceptada es la de ´bocón´ y aseguró que sabía que esperaría el momento perfecto para distraer al mundo del rotundo éxito que está teniendo Daddy Yankee con su gira "La última vuelta".

La discusión pública entre las figuras ha dividido de igual manera a los fanáticos, quienes han escrito de todo y han hecho tendencia los nombres de Don Omar y Raphy Pina en Twitter.

Esta polémica continuará...