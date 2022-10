La Ross María reaparece en las redes sociales y desmiente haber atentado contra su vida

La cantante urbana Ross María reapareció este domingo en sus redes sociales y desmintió el rumor de haber atentado contra su vida.

En un video que compartió, agradeció a Dios y a sus fanáticos por el apoyo que le han brindado y dijo que más adelante dará una explicación de lo que realmente ocurrió. Aseguró que nunca atentaría contra su vida.

"El que me conoce sabe que yo soy una chamaquita que he pasado las mil y una, realmente he pasado muchos problemas, muchas guerras, muchos obstáculos y sigo de pie todavía, entonces también saben que yo soy muy temerosa de Dios y conozco mucho de su palabra... no soy capaz de atentar contra lo más valioso que yo tengo, que es mi vida”, expresó.

La joven de 18 años dijo que muy pronto estará dando declaraciones sobre los rumores que circularon en diversos medios de comunicación, ya que es la única que sabe la verdad.

Agregó que en unas horas estará de cumpleaños por lo que no quería estar más asilada y quiere disfrutarlo junto a sus fanáticos.

La empresa 829 Music, a la que pertenece La Ross María, informó que la artista fue llevada al hospital para controlar su estado de ansiedad, donde luego de una evaluación médica fue diagnosticada con anemia, por lo que debió seguir el tratamiento correspondiente.

Es la primera vez que la cantante hace referencia al tema, aunque no dio más detalles al respecto.

Línea de ayuda: El departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública posee la línea de información sobre la depresión en el 809-544-4223.