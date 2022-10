La reacción de Pamela Sued a presentación de Tokischa se vuelve un debate en las redes

La comunicadora Pamela Sued fue una de las tantas figuras del medio del entretenimiento dominicano que acudió este sábado al concierto de la estrella urbana Bad Bunny.

Sin embargo, se ha convertido en tendencia ya que al momento de entrar al escenario Tokischa, una de las artistas invitadas para acompañar a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, a cantar "Tití me preguntó", Pamela dejó mostrar su cara de descontento por lo cual la han tildado de "doble moral".

"No soy muy fan de Toki. Me disculpan", escribió en una de las historias que compartió en su cuenta de Instagram.

"La vulgaridad de Bad Bunny si se la bailó y cantó …", "A Pamela Sued no le gusta la musica de Tokischa pero estaba en el concierto de Bad Bunny", "Pamela Sued perreando en el concierto de Bad Bunny pero no está de acuerdo con Tockisha en el escenario. ¿Cómo se llama la obra?", "Pero la Pamela Sued no debio de subir eso, porq Bunny no canta canciones cristianas", fueron de las tantas reacciones por parte de los internautas.

No obstante, muchos salieron en defensa de la comunicadora y sostienen que tiene todo el derecho de expresar lo que no le gusta.

"Tokischa si puede expresarse como quiera, pero Pamela Sued no puedo expresar que no le gusta Tokischa. Estos muchachos dejaron la coherencia en la maleta", "Pero el grupo “yo hago lo que me dé la gana” ta’ como medio sensible con lo que hace Pamela Sued en sus historias", "El dolor con Pamela Sued. La gente quiere que el otro reprima sus reacciones", entre otros.

Pamela se defiende

Tras la avalancha de comentarios, Pamela decidió responder a las críticas diciendo que no debe gustarle obligado.

"Quiero aprovechar para expresar algo, porque el colmo es que yo siento que tengo como que justificar mis gustos. Señores a mi no me gusta Tokischa y yo no lo digo por mal, yo no estoy arremetiendo contra ella, yo no estoy acabándola, yo no estoy diciendo nada, simplemente estoy expresando mi gusto, que es... que no me gusta, creo que eso se puede respetar, como yo respeto al que le guste, yo no ando acabando a la gente porque le gusta", manifestó en sus redes.

Continuó diciendo: ¿Me tiene que gustar obligado? Yo no creo, no tiene que ver porque sea mujer, porque sea dominicana... simple y sencillamente a mi no me gusta".

El artista urbano boricua Bad Bunny se presentó dos noches consecutivas en el Estadio Olímpico con el World’s Hottest Tour.

El concierto fue totalmente vendido en ambas funciones y todo el que se dio cita catalogó el evento como un hecho histórico, donde el intérprete de "Ojitos lindos" hizo un recorrido por toda su carrera musical.