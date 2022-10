La reacción de El Pachá al ver el nuevo video musical de su hijo King Timmy: “Eso no fue lo que yo crié”

El comunicador Frederick Martínez, conocido popularmente como El Pachá, utilizó sus redes sociales para externar su desaprobación al nuevo video musical de su hijo King Timmy “Doble kara”, en el que aparece aparentemente consumiendo sustancias ilícitas.

“Esta mañana camino a la mega impactado por el nuevo video de King Timmy. Siento una gran tristeza, me agobia por el hecho de que aparece con un simulacro no sé sí es marihuana que aparece mientras están fumando ahí, eso no fue lo que yo crie y estoy muy entristecido”, refirió el animador.

“He tratado de comunicarme con el… yo como padre tenga la responsabilidad de dar la cara por mi hijo, pero en esta no puedo apoyarlo”, continuó el comunicador. En la descripción de la publicación pidió a sus seguidores no seguir enviándole más videos de “la situación” y que lo dejaran resolver el problema con su hijo en privado.

King Timmy publicó en su cuenta oficial de Instagram un preview del video de su nueva canción, publicación en la que El Pachá comentó: “No me gusta lo que estás haciendo”, a lo que su hijo respondió: “Te debo mi carrera pachi”.

King Timmy cuenta con más de 8,000 suscriptores en su canal de YouTube en el que figuran otros videos musicales de temas como “Vivencia”, “Como estoy” y “Calle”.

Mira el video de "Doble kara" aquí: