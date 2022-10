Se hace viral video de abuelo disfrutando de concierto de Coldplay

La música no tiene edad. Así lo demuestra un video que se ha hecho viral en las redes sociales en el que se ve a un señor mayor disfrutando de un concierto de Coldplay en Argentina.

Como parte de su gira "Music of The Spheres World Tour", la banda británica aterrizó en el Estadio River Plate, en Buenos Aires. En un momento del show, mientras el grupo cantaba la canción “A sky full of stars”, la usuaria de Twitter @gabyrvboquete decidió grabar y posteriormente compartir un video de la emoción de un abuelo que acompañaba a su nieta.

“¡Vamos, abuelo!”, se escucha decir a la joven al tiempo que la multitud salta y corea a todo pulmón la canción.