Gisele Bündchen y Tom Brady están en proceso de divorcio

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen y la estrella de la liga de fútbol americano (NFL) Tom Brady empezarán su proceso de divorcio este viernes, según señalan varios medios internacionales. La pareja decidió poner fin a su matrimonio de 13 años, tras semanas de especulaciones sobre su relación.

La revista People y TMZ.com reseñan que Brady y Bündchen llegaron a un acuerdo de conciliación y que los documentos de divorcio se presentarán en Florida. Los rumores de una separación se habían multiplicado tras el anuncio del regreso de Brady a la competición luego de su retiro en febrero, que habría provocado tensiones en la pareja.

La pareja se casó en 2009, en una ceremonia privada en Costa Rica. Producto de esa unión nacieron dos hijos: Benjamin Rein (2009) y Vivian Lake (que nació en 2012). A lo largo de los 13 años de matrimonio tuvieron altibajos, tal y como reveló el propio Brady hace unos años en una entrevista para el programa de Howard Stern.

Ella llegó a escribirle una carta explicándole que necesitaba que repartieran las responsabilidades del hogar y la familia. “La conservo como recuerdo de que las cosas cambian y evolucionan con el tiempo”, dijo el futbolista, quien afirmó que “es muy fácil que los hombres se centren en sus carreras, pero es importante que también tomen decisiones familiares”.

De su lado, Gisele habló sobre una crisis anterior a esa que tuvo lugar al principio de la relación en su libro de memorias 'Lessons: My Path to a Meaningful Life'. “Dos meses después de comenzar nuestra relación, Tom me dijo que su ex novia (la actriz Bridget Moynahan) estaba embarazada de él”, refirió.