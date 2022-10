Urbano Onguito Wa da su versión sobre el accidente en que murió motociclista

El artista urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, mejor conocido como Onguito Wa, ofreció este sábado a través de las redes sociales su versión sobre el accidente de tránsito en que se vio involucrado en horas de la madrugada, que dejó un muerto.

Onguito Wa grabó un video, en el que se muestra un tanto descontrolado, para explicar que no iba conduciendo la yipeta y dijo que se entregaría a la Policía Nacional en horas de la tarde.

El urbano afirma que al momento del accidente se encontraba en el asiento trasero de la yipeta Mercedes-Benz negra, placa G579341, que está a nombre de un dealer.

“Buenas tardes, buenas tardes. Yo les vengo a informar lo sucedido que pasó en la Ovando con Duarte. Yo no soy víctima de eso, yo estaba con mi mujer atrás en mi guagua, la guagua impactó y yo salí corriendo, porque como dicen todos cuando choca una gente “fue Onguito”, pero como sea yo me voy a entregar a la justicia para que vean que no fui yo”, dice Onguito Wa en el video que hizo público en su cuenta de Instagram.

El accidente se registró a las 4:10 de la madrugada de este sábado, cuando el artista circulaba por la avenida Duarte, casi esquina Nicolás de Ovando, en el Distrito Nacional.

Tras el hecho, el artista huyó de la escena y dejó abandonada la yipeta, informó a Diario Libre el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional.

Diego Pesqueira explicó que Onguito Wa huyó a bordo de otro vehículo al que varias unidades policiales persiguieron, sin embargo, el artista logró escapar al entrar por uno de los grandes hoteles ubicados en la avenida George Washington.

La víctima fue identificada como el nacional haitiano Elma Avener, de 25 años, quien se transportaba en una motocicleta y murió en la escena.