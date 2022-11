El tierno video con el que Shakira muestra la mejoría de su padre

A más de una semana interno en una clínica en Barcelona, el padre de Shakira está presentando avances en su proceso de recuperación. Así lo demuestra un video colgado por la propia cantante en sus redes sociales en el que se ve a William Mebarak Chadid, de 91 años, levantando las piernas por sí solo.

“Y la vida es algo que sucede entre las visitas al hospital y los disfraces de Halloween”, escribió la intérprete de Monotonía en la publicación, que al momento cuenta con más de dos millones de ‘Me Gusta’. En el audiovisual, Shakira participa de las terapias que le realizan a su padre para que recupere la movilidad en sus piernas.

“Levanta las piernas”, se escucha decirle a su progenitor, petición a la que él respondió de inmediato con el movimiento de sus extremidades inferiores. Ante la rápida reacción, la colombiana no pudo contener la emoción. “Mira, Mira, Mira… Oh, yeah. That’s what I talking about (De eso es de lo que estoy hablando). Sí, señor”, agregó la artista con los sentimientos a flor de piel, para luego besarle los pies.

William Mebarak Chadid se encuentra hospitalizado en una clínica privada de Barcelona, sin que hasta el momento se conozcan los motivos de su hospitalización. "Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución", señalaba la artista en un comunicado a mediados de octubre.

Mebarak ya había sido hospitalizado al menos en otra anterior ocasión en el mismo centro de salud por una caída este mismo año. En una visita a la clínica, Nidia del Carmen Ripoll, madre de Shakira, reveló al paparazzi Jordi Martin que su esposo está fuera de peligro y recuperándose poco a poco.