Corinna Larsen lanza podcast en el que revela detalles de su relación con el rey emérito Juan Carlos I

Corinna Larsen, la empresaria y aristócrata alemana que mantuvo una relación sentimental durante años con Juan Carlos de Borbón, lanzará un podcast de ocho capítulos en el que hablará con lujo de detalles sobre los años que pasó junto al monarca emérito.

Titulado bajo el nombre de “Corinna y el Rey”, el programa estará disponible a partir del 7 de noviembre en todas las plataformas digitales. El podcast se estrenará en medio del enfrentamiento judicial entre ambos ante los tribunales británicos por el supuesto acoso de Juan Carlos I a Larsen cuando terminaron la relación.

Tal y como se puede apreciar en el tráiler, Larsen contará detalles íntimos de su relación. En el primer episodio, llamado “La casita”, cuenta cómo se conocieron en febrero de 2004 en la finca La Garganta, en Ciudad Real, durante una cacería. "Era muy acogedor y amable, muy abierto, no parecía una persona regida", dice la empresaria.

En él explica que fue el rey emérito quien comenzó a llamarla de manera insistente luego de conocerse. En un principio la contactaba para consultas oficiales, pero con el tiempo las conversaciones se fueron tornando más ligeras y mundanas.

A todo esto, el monarca se cuidaba de no ser identificado, pues siempre que dejaba un mensaje o mandaba un obsequio lo hacía bajo el seudónimo de “el señor Sumer”, un acrónimo de “Su Majestad El Rey”. "Era muy acogedor y amable. Me llamaba probablemente diez veces al día y todos los días me mandaba flores y cartas", refiere.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/02/corinna-zu-sayn-wittgenstein-y-otro-con-traje-y-corbata-505c9edd.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/02/corinna-zu-sayn-wittgenstein-y-otro-con-traje-y-corbata-505c9edd.jpeg

Larsen define a Juan Carlos I como “uno de los mayores seductores en el mundo de la realeza", asegurando que era un hombre muy divertido y bastante persistente. "Es muy bueno cuando coquetea con mujeres, es muy hábil detectando la personalidad del otro y lo que le interesa. Es un don que tiene, se acerca a la gente y sabe cómo tiene que tratar a las personas", agrega en uno de los cortes que se han hecho públicos.

Sobre la demanda de acoso que le puso al monarca asegura que recibió amenazas de muerte. "Me despierto de madrugada y siento que hay alguien de pie, junto a mi cama, en mi propia habitación de hotel. (...) ‘Si no obedeces estas instrucciones, podrías morir en un túnel como la Princesa Diana’", explica la empresaria que le dijeron. "Imagina que la persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de su vida te involucra en una investigación criminal", manifiesta.