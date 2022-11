Chyno Miranda reaparece tras ser trasladado a otra clínica: "Estoy bien"

Hace unos días circulaba la noticia de que Chyno Miranda había sido trasladado a otra clínica de rehabilitación. Ahora, se ha viralizado un video en el que el propio cantante confirma que se encuentra bien y que, tal y como había trascendido, la razón del cambio de centro tuvo que ver con las precarias condiciones en las que se encontraba.

“Mi gente, por acá Chyno Miranda. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para todos, estoy bien, gracias a Dios. Más fuerte que nunca”, refiere el exintegrante del grupo Chino y Nacho. “Estoy por aquí en una clínica en el Cedral, aquí en Caracas, una clínica aquí en la Alta Florida, mejor que nunca, gracias a Dios, muy bien atendido, en Tía Panchita no, horrible esa mier**”, continúa.

El venezolano también agradeció a quienes han mostrado preocupación por su salud. “Gracias a todos por su cariño, por su apoyo… Aquí estoy bien y estoy feliz. Le agradezco a toda la gente que ha participado en esto, a la Fiscalía, a todos, a mi novia, a todos los fanáticos, gracias por el apoyo, gracias por hacer viral esta noticia. Estoy más fuerte que nunca. Voy muy pronto a la calle a hacer música”.

Minutos antes de que Miranda ofreciera estas declaraciones, también se viralizó un video en el que su madre, Alcira Pérez, pedía ayuda para dar con el paradero de su hijo. Según ella, no estaba enterada de a dónde lo habían trasladado tras su salida de Tía Panchita.

“Presidente, vicepresidente, fiscal general de la República, por favor ayúdenme. Yo soy Alcira Pérez, la mama de Jesús Miranda, y no sé dónde está. Se lo llevaron de la clínica el miércoles y él necesita tener un tratamiento para que no me retroceda en todo lo que ha evolucionado desde que lo tengo”, indica la progenitora del cantante en el video.

Según cuenta, se lo llevaron “de manera injusta”, sin indicarle el lugar al que lo trasladarían, a pesar de que ella es quien lo cuida y la que tiene la potestad de decidir hacia dónde va.