Madre de Chyno Miranda asegura novia del cantante le da drogas

La madre del cantante Chyno Miranda, Alcira Pérez, rompió el silencio y reveló la razón por la cual internó al artista en el centro Centro de Rehabilitación Tía Panchita, tras su hijo ser trasladado delcentro sin su consentimiento y desconocer su paradero.

En una entrevista exclusiva para el periodista venezolano, Luis Olavarrieta, Pérez aseguró que una de las grandes responsables de lo sucedido es Astrid Dayana Torrealba Falcón, "noviecita" del artista. De ella afirma ser la persona le suministraba drogas, motivo por el cual tuvo que internarlo y teme por su vida, ya que padeció encefalitis.

"Es una noviecita pero ve droga en ella, porque ella le suministraba la droga a él y esa es mi gran preocupación", manifestó.

Dijo que ella misma lo comprobó durante una de las visitas del cantante.

"Ella lo recibió en el aeropuerto y tengo entendido que ella le entregó droga, y sí se la entregó porque cuando mi hijo se levantó a la mañana siguiente yo le encontré una bolsa así grandota... la que se lo suministró fue ella porque más nadie vino ese día a mi casa, sino ella, como la noviecita de él, a hacérmele daño", narró al periodista.

Tras percatarse del presunto circulo vicioso en que se encontraba su hijo, la progenitora de Chyno tomó la decisión de internarlo en el Centro de Rehabilitación Tía Panchita para que superara su adicción.

"Ya yo había tenido conocimiento de que seguía consumiendo, porque si él continúa haciendo esto después de la encefalitis, se me puede morir o me queda mal, entonces yo tomo la decisión, o lo quiero vivo o se me muere, y por eso yo lo interné", añadió.

Según Pérez, en este centro Tía Panchita, Chyno mostró mejorías e incluso se le permitía salir una vez a la semana para estar con ella y su familia en la casa. Dijo que durante todo este proceso ha contado con la ayuda de su sobrina Yarubai Zapata Pérez.

"A mí no me dijeron absolutamente nada, ¿por qué se llevaron a mi hijo? No hay razón, porque mi hijo no estaba mal, estaba atendido, estaba haciendo un tratamiento y ha mejorado mucho, ¿por qué se lo llevan?¿Quién se lo lleva? Yo soy su mamá, soy la persona que tiene el nexo más cercano a él, ¿quién es ella o quién puede llevarse a mi hijo si no yo?", aseveró.

Inclusive confesó que le exigió a la novia de Chyno que también se hicieran un tratamiento para que pudiera estar con él.

"Se le exigió tratamiento para que ella sanara, se lo pedí humildemente, se lo pedí encarecidamente, que hiciera su tratamiento para que pudiera estar con Jesús, pero no de esa forma... Si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo, ¿eso es lo que ella quiere?", dijo refiriéndose a Astrid, novia de Chyno. "Si no está cerca de nosotros, él no se va a salvar", concluyó con preocupación.

Versión de Chyno

Tras circular durante varios días la noticia de que Chyno Miranda había sido trasladado a otra clínica de rehabilitación, rn las redes se ha viralizado un video en el que el propio cantante confirma que se encuentra bien y que, tal y como había trascendido, la razón del cambio de centro tuvo que ver con las precarias condiciones en las que se encontraba.

“Mi gente, por acá Chyno Miranda. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para todos, estoy bien, gracias a Dios. Más fuerte que nunca”, refiere el exintegrante del grupo Chino y Nacho. “Estoy por aquí en una clínica en el Cedral, aquí en Caracas, una clínica aquí en la Alta Florida, mejor que nunca, gracias a Dios, muy bien atendido, en Tía Panchita no, horrible esa mier**”, continúa.

El venezolano también agradeció a quienes han mostrado preocupación por su salud. “Gracias a todos por su cariño, por su apoyo… Aquí estoy bien y estoy feliz. Le agradezco a toda la gente que ha participado en esto, a la Fiscalía, a todos, a mi novia, a todos los fanáticos, gracias por el apoyo, gracias por hacer viral esta noticia. Estoy más fuerte que nunca. Voy muy pronto a la calle a hacer música”.