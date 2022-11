Desde la piscina, Karol G sube la temperatura con sexys fotos

Karol G lo vuelve a hacer. La cantante colombiana subió la temperatura en redes sociales con unas nuevas fotografías en las que posa desde una piscina con un sensual traje de baño color nude.

“Juré que no me iba a coger de ningún cul***… y aquí me tiene hablándote bonito”, escribió La Bichota en la descripción del carrusel de fotos junto a emojis de olas y un número 13, por lo que muchos aseguran que se trata del verso de una nueva canción.

Al momento, la publicación cuenta con más de 4.5 millones de ‘likes’ y 29,000 comentarios. “Quien fuera agua para recorrer tu escultural cuerpo de diosa griega, mami” y “Como cuando me gustan las dos chicas, Yailin y también Karol G. Bella Bichota”, son dos de los comentarios más destacados en el post.

La colombiana recientemente culminó su ‘Strip Love Tour’, que contó con más de tres presentaciones ‘sold out’. El pasado 29 de octubre, en su show en el Climate Pledge Arena en Seattle, Estados Unidos, anunció que se retirará de los escenarios para el 2023.

“Resulta que el próximo año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira. Tengo un concierto, que es en el estadio de Puerto Rico y a ese no sé si vas a tener plata, pero a ese te invita la Bichota, te lleva, te viaja, te da el backstage, así que alguien de mi equipo porfa, para que me colaboren”, expresó Karol G.