Aleska Génesis le hace "brujería" a Nicky Jam y el urbano reacciona

El reguetonero Nicky Jam y su exnovia, la modelo Aleska Génesis, han sido la comidilla este fin de semana.

La razón es que salieron a la luz las imágenes y videos en los que la venezolana parece consultar una presunta santera "para hacer brujería" al urbano de origen boricua.

Como era de esperarse, el intérprete de "El amante" reaccionó en sus redes sociales. Lo hizo a modo de humor compartiendo un video de unas personas riendo mientras ven un teléfono celular junto con emoticones de risa. "Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo", comentó.

Todo indica que el urbano no le ha dado importancia a los videos que muchos seguidores han comentado de si verdaderamente Génesis le hizo un "amarre". Hay otros que van más allá y creen que todo puede ser montado para fines publicitarios.

El video con la "santera"

En los cortes que circulan se ve a la modelo pedirle a la santera que el cantante "no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie".

Ella le recomienda a la figura de redes sociales: “Vas a agarrar tus orines en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amanza-guapo”.

Lo que dice Aleska de Nicky Jam en la cama

La santera le hizo saber que "ese hombre no es muy bueno en la cama", algo que Aleska corroboró indicando que tuvo que enseñarle al cantante de "Travesuras" como satisfacerla en el sexo y que él no sabía "hacer el sexo oral". "Fatal. Yo tuve que enseñarlo a hacer buen sexo oral, a hacer lo que a mí me gusta", dijo la ex novia.

Tras la difusión de los videos, cuya filtración se ha atribuido al ex de la modelo Miguel Mawad, People en Español recoge que Aleska habló sobre lo sucedido. "Cada quien es libre de creer en lo que quiera", escribió en sus redes sociales.

"Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas".

¿Publicidad para un nuevo tema? Esto no sería sorpresa, pues en agosto de este año Nicky Jam lanzó el tema y videoclip "Sin novia" que fue protagonizado por ella y que Aleska también participó creando una expectativa de una posible reconciliación.

En poco más de siete meses que duró la relación que se hizo pública en 2020, Nicky Jam sorprendió a la modelo con lujosos regalos, incluyendo un carro Lamborghini Huracán, en color rosa por Navidad.