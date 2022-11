¡Marketing! Aleska Génesis lanza perfume tras "brujería" a Nicky Jam

La modelo venezolana Aleska Génesis ha sido tendencia esta semana por varias imágenes y videos en los que parece consultar una presunta santera "para hacer brujería" al urbano de origen boricua Nicky Jam.

Pero todo parece haber sido una buena estrategia de marketing, pues este miércoles la modelo lanzó al mercado su nuevo perfume "Black Heart" que en español significa Corazón negro con el hashtag de #Mala.

Pero la presunta santera ha salido en un video afirmando que la consulta con ella para hacer el "amarre" sí fue real.

El día anterior la exdel cantante de "Travesuras" hizo una campaña de expectativa. Llamó a estar atentos a sus redes para las 8:00 de la noche del día siguiente.

En el video aparece pintándose los labios de rojo frente al espejo vestida de negro. "Esta bueno el chisme no', me han dicho loca, mala, bruja, pero mañana va a estar mejor, porque van a conocer a la verdadera mala", expresó y dando más adelante como resultado el lanzamiento del perfume.

El nuevo perfume

Por el momento no hay detalles del precio ni dónde se venderá. Solo escribió: "Despertarás tus cinco sentidos".

Lo que dice la santera

"Les quiero aclarar que sí, no lo voy a negar. Aleska me contrató para hacerle unas consultas y montar unos trabajos", dijo La Negra Francisca, quien dice dedicarse al espiritismo.

"Cada quien tiene sus creencias. No veo nada malo", se defendió la santera.

También desmintió a las cuentas que salen a su nombre con los precios de los trabajos que realiza y denunció que "son cuentas falsas" y que dijo no tiene cuenta de Instagram.

Expresó en un video que Aleska obtuvo su número mediante una amiga de México.

En los cortes que circulan de la consulta se ve a la modelo pedirle a la santera que el cantante "no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie".

Ella le recomienda a la figura de redes sociales: “Vas a agarrar tus orines en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amanza-guapo”.

Tal y como se sugirió en una nota anterior, detrás de la "brujería" hubo un plan de marketing, aunque esta vez de Aleska y no por parte de Nicky Jam.

En agosto de este año Nicky Jam lanzó el tema y videoclip "Sin novia" que fue protagonizado por Aleska, lo que ella aprovechó creando una expectativa de una posible reconciliación.

En poco más de siete meses que duró la relación, que se hizo pública en 2020, Nicky Jam sorprendió a la modelo con lujosos regalos, incluyendo un carro Lamborghini Huracán, en color rosa por Navidad.

