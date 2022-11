Todas las veces que Karol G ha derrochado sensualidad en Instagram

Cada vez que Karol G sube una fotografía a Instagram causa revuelo, y no es para menos. Su perfil está repleto de posados en traje de baño (unos más sexys que otros) en los que exhibe su figura al natural, en un claro mensaje de aceptación corporal y romper con las exigencias estéticas que reposan sobre los hombros de las mujeres.

Tal y como aseguró la Bichota en entrevista para Vogue el pasado mes de febrero, para ella se volvió una misión tratar de llevar ese mensaje de seguridad, de querernos a nosotros mismos. “Tienes que quererte, tienes que levantarte, ponerte mamacita para ti, salir y sentirte la más chimba, ir al gimnasio y decir ‘ese cuerpo de verano a mí no me lo cuentan, sino que me lo aplauden a mí’”, contaba.

Por si queda duda de que la colombiana abraza sus curvas, repasamos todas las veces que ha subido la temperatura en Instagram este año con sus sexys fotos.

El 6 de enero la intérprete de “Tusa” subió su primera publicación del año en la que posaba con un sexy bikini blanco con corazones rojos. “Como en portada de cuaderno apenas pa’ empezar el año”, escribió como pie de foto acompañado de muchos emojis de corazón. Acumuló más de 6.5 millones de likes.

En febrero, por motivo de su cumpleaños, decidió reconectarse con la naturaleza como 'Dios la trajo el mundo'. "Foticos mías en el mar, mi lugar favorito. Tratando de ocultar un poco lo obvio, lo natural, lo perfecto. Celebrando la vida, las bendiciones y la magia de poder cumplir sueños”, refirió en la publicación, que tiene más de 11 millones de ‘me gusta’.

Otra de las fotos que más comentarios y likes se ha llevado es de mayo. La cantante mostró sin pena sus celulitis en un diminuto bikini negro con el que les robó el aliento a sus millones de seguidores. “taba con alguien pero ya estoy free”, reza el post, en alusión a una frase de su canción Provenza.

El 3 de julio deslumbró al posar con un bañador metálico en una terraza. Tituló las imágenes con el mensaje: “Que si ustedes le quieren poner el caption que yo no sabía qué poner pues” y se ganó miles de comentarios, sobre todo de mujeres que celebraban su decisión de mostrarse al natural, sin retoques.

Tras cambiar su icónica melena azul, la colombiana recurrió al rojo. Una de sus primeras publicaciones con este look es del 12 de agosto. “Que rico que estuvieras aquí”, escribió acompañado de una foto acostada desnuda en una cama.

"Ay! que rico", es el único texto que acompaña la sucesión de instantáneas sin sostén que publicó el 2 de octubre, post que cuenta con más de 6 millones de ‘likes’ y supera los 45,000 comentarios.

Orgullosa de sus curvas, la Bichota colgó unas fotos el 10 de octubre en las que deja claro que no le interesa estar delgada. “Y quien dijo que yo era flaquita? THICK MAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII… Las curvas siempre de moda pues”.

Su último post sexy data del 7 de noviembre. Posa desde una piscina con un traje de baño color nude. “Juré que no me iba a coger de ningún cul***… y aquí me tiene hablándote bonito”, escribió en la descripción del carrusel junto a emojis de olas y un número 13, por lo que muchos aseguran que se trata del verso de una nueva canción.