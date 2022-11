La Ross María revela la razón por la que fue hospitalizada

"No soy capaz de atentar contra lo más valioso que yo tengo, que es mi vida", decía la cantante urbana La Ross María a finales de octubre en un video colgado en sus redes sociales tras los rumores de haber atentado contra su vida. En ese momento se limitó a desmentirlos, bajo la promesa de más adelante dar una explicación de lo que realmente sucedió. Eso es justo lo que ha hecho.

La intérprete de “mi regalo más bonito” aclaró que su hospitalización se debió a una sobredosis involuntaria de fármacos para tratar la depresión. Aseguró que ella estaba acostumbrada a aumentar la dosis indicada cuando los síntomas se agravan, pero ese día tuvo un efecto adverso.

“Yo vengo cargando con muchos traumas de mi niñez, la enfermedad de mi mamá (esquizofrenia), que amarrarla con cadena, que ver sus crisis, fui abandonada, abusos, maltratos, cosas que me han provocado un nivel de depresión, ataques de pánico y ansiedad que obligatoriamente tenía que ponerme en tratamiento”, indicó durante una entrevista en “Alofoke Radio Show”.

Según explicó, la causa de la sobredosis estuvo relacionada con la anemia crónica que padece y de la cual no tenía conocimiento. Los medicamentos alteraron sus niveles de azúcar en sangre y su presión arterial, por lo que tuvo que ser trasladada a emergencias.

Al llegar al centro de salud, como se encontraba inconsciente y no pudo explicar lo que pasó, los médicos dedujeron que el exceso de ingesta de medicamentos había sido un intento de suicidio, información falsa que luego trascendió en los medios.

Sobre las conductas suicidas, La Ross María aseguró que nunca atentaría contra su vida ya que se considera una persona muy creyente. “El único pecado que Dios aborrece y no perdona es ese, y yo creo en lo que hay si no me voy con Dios. Yo me considero muy fuerte”, dijo.