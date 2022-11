Video | Maluma abandona entrevista en vivo en Qatar tras incómoda pregunta

Tras una pregunta que consideró incómoda Maluma decidió abandonar una entrevista en vivo luego de que lo cuestionaran por participar en la apertura del Mundial de Fútbol, a pesar de las denuncias que recibió Qatar por supuestamente violar repetidamente los derechos humanos.

Fueron muchos los organismos y figuras públicas que apuntaron contra el historial de violación de derechos humanos que existe en el país del Medio Oriente. Así fue el caso de Shakira, Dua Lipa y Rod Stewart, quienes se negaron a formar parte de la ceremonia de apertura por ese mismo motivo.

El Mundial de Qatar es uno de los eventos más esperados del año, pero la emoción y la alegría de cara a su inauguración se vio opacada por una denuncia al régimen qatarí que suena cada vez más fuerte.

Maluma, quien no solo se presentará en la apertura, sino que también fue parte de la canción oficial de la Copa del Mundo, fue uno de los pocos artistas que aceptó ser parte del evento deportivo.

Como reseñan varios medios internacionales, esto le valió el reclamo de una buena parte de sus fans, una oleada de críticas en las redes sociales y, recientemente, su postura resultó en un tenso momento al aire en medio de un programa qatarí. Ya instalado en Doha, Maluma realizó una serie de entrevistas previas a su gran show y en una de ellas el periodista lo cuestionó sobre su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

La pregunta que le molestó

“Tú sabes que te debo preguntar, Shakira y Dua Lipa se negaron a tomar parte en esta Copa del Mundo debido al mal récord catarí en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿Maluma, no tienes problemas con la violación de derechos humanos de este país?”, disparó Moav Vardi, periodista de la cadena israelí Kan.

Visiblemente molesto, el intérprete de “Hawái” replicó: “Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando fútbol también”.

Frente a su respuesta, Vardi le planteó que la gente podía ver su participación como una forma del régimen de Qatar de encubrir la situación. Inmediatamente, el colombiano miró detrás de cámara y cuestionó: “¿Realmente tengo que responder una pregunta tan específica?”. Cuando le dijeron que no, se paró y se retiró al tiempo que acusó al periodista de ser “grosero”.

El incómodo momento fue replicado en medios alrededor de todo el mundo y se volvió viral en las redes sociales, en donde las críticas hacia Maluma no hicieron más que aumentar.

Por su parte, él ya explicó por qué aceptó cantar el domingo. En diálogo con Buen día Colombia de RCN Televisión, manifestó: “Cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su forma de pensar. Para mí estar aquí es muy importante, yo soñé con esto toda mi vida. Ser parte de la canción oficial de la FIFA para un Mundial, hoy es una realidad... Yo soñé y hoy se me está dando”.

No es la primera vez que abandona una entrevista

En 2017 el colombiano se incomodó cuando el periodista dominicano Tony Dandrades le habló sobre la controversia del tema 4 babys, por el que el cantante urbano ha recibido miles de críticas, al punto de ser catalogado de machista y misógino.

“Es que yo creo que vinimos a hacer la entrevista de lo de Pipe [Peláez]”, dijo Maluma, en referencia a la colaboración que hizo con el cantante que le acompañaba, para luego pararse e irse, no sin antes afirmar: “Yo los conozco, entran en temas de controversia que a mí no me interesan en este momento, gracias”.