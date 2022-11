Cristiano Ronaldo, la figura pública más seguida en Instagram, logra récord de 500 millones de seguidores

El ídolo del fútbol Cristiano Ronaldo logró el récord de más seguidores en Instagram con sus 500 millones de followers.

A pesar de que, medios internacionales aseguran que el portugués de 37 años de edad no está pasando un buen momento a nivel personal: no se siente cómodo en el Manchester United, sus fanáticos no dejan de estar pendientes de él, como demuestra este logro.

A noviembre del 2022 la persona más seguida es el futbolista portugués Cristiano Ronaldo (al igual que la persona más seguida en Facebook), con más de 500 millones millones de seguidores. La mujer con más seguidores es la personalidad estadounidense Kylie Jenner con más de 372 millones.

La cantante y actriz México americana Selena Gomez, fue la primera persona en superar los 100 millones de seguidores, el futbolista Cristiano Ronaldo fue el primer hombre en superar los 100, 200, 300, 400 y 500 millones de seguidores, la cantante y actriz estadounidense Ariana Grande fue la primera mujer en superar la marca de 200 millones y la personalidad estadounidense Kylie Jenner la primera mujer en superar los 300 millones.

Cristiano Ronaldo @Cristiano es la primera persona con 500 millones de seguidores en la red social #INSTAGRAM pic.twitter.com/y84fGkSjU2 — (@lisandro24velez) November 21, 2022

El deportista afirmó que se centra en su quinta Copa del Mundo; y se siente orgulloso de todo lo que ha conquistado en su carrera que le ha hecho ganar millones de fanáticos en todo el mundo.

Así mismo, se pronunció acerca de las declaraciones en ‘Talk TV’ contra de su actual club, el Manchester United; indicando que esto no afectará a la selección ni al ambiente en ella rumbo al estreno en Qatar 2022 contra Ghana.

Vale mencionar que Portugal se enfrentará a Ghana el jueves 24 de noviembre dentro del grupo H; que se completa con Uruguay y Corea del Sur.

“No hay necesidad de hablar de mí. El seleccionador ya ha hablado sobre todo esto”, enfatizó el delantero.