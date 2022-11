Anuel celebra embarazo de Yailin: ¡Voy a ser papá!

El cantante urbano boricua Anuel confirmó la feliz noticia que era un secreto a voces en la farándula internacional: el embarazo de su esposa, la exponente urbana dominicana Yailin la más viral.

El intérprete de "China" colgó un corte en sus redes sociales besando a su pareja durante la revelación de sexo que se hizo en la República Dominicana este lunes y será ¡una niña!.

"Voy Y A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HOY VAMOS A SABER SI ES NIÑO O NIÑA!!!!!!!! ?? QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO TE AMO @yailinlamasviralreal ", escribió el exponente la noche de este lunes.

Una hora más tarde, en sus historias de Instagram, confirmó el sexo de la criatura: "Ya Pablis sabe que va a tener hermanita".

Pablito es el primogénito de Anuel AA, de 8 años, producto de su relación con la boricua Astrid Cuevas, expareja del artista.

En los últimos tres meses circularon rumores de embarazo y también de la separación de la pareja, informaciones que no negaban ni desmentían. La propia Yailin amenazó con demandar a algunos comunicadores que estaban difundiendo la noticia de la espera de su primera bebé con Anuel.

La pareja aparenta estar sólida. Se mostraron felices durante la fiesta de revelación de sexo realizada en compañía de familiares y amigos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/22/imagen-en-blanco-y-negro-de-una-persona-con-vestido-de-novia-bb9a0796.jpg Anuel confirmó la feliz noticia del embarazo de Yailin la más viral. Tendrán una niña. (FUENTE EXTERNA)

¿Sería la tercera criatura de Anuel? Se recuerda que además de su hijo Pablo Gazmey, la modelo colombiana Melissa Vallecilla, una presunta expareja del puertorriqueño, se convirtió en madre de una bebé cuya presunta paternidad atribuye al artista.

De acuerdo con la cuenta de Instagram de Melissa Vallecilla, la bebé se llama Gianella Gazmey Vallecilla.

Si bien Anuel no ha reconocido públicamente la paternidad, el programa El gordo y la flaca (Univision) mostró el pasado marzo una prueba de paternidad prenatal que señala con un resultado del 99% que el padre es el artista puertorriqueño.

People en Español se puso en contacto con una representante del cantante, quien dijo que "por el momento" no tienen ningún comentario que hacer al respecto.

Según Vallecilla, como no hay duda de la paternidad, tampoco hubo ningún impedimento del cantante a que le diera su apellido.

"No, no hubo ninguna objeción. No hay porqué sabiendo que Emmanuel es el papá", afirmó la joven madre a la revista People en Español.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/22/una-nina-con-un-vestido-de-color-blanco-20542be8.jpg Melissa Vallecilla y su bebé que lleva por nombre Gianella Gazmey Vallecilla. (FUENTE EXTERNA)