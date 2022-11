Holland y Zendaya ¿con planes de boda?

De que Tom Holland y Zendaya, coprotagonistas de la trilogía 'Spider-Man', tienen una relación estable no cabe duda. La pareja lleva un noviazgo de unos cinco años y, según medios estadounidenses, una fuente cercana a ambos ha sugerido que tienen planes de dar el siguiente paso: casarse.

Otro punto que daba "validez" a los comentarios es que, según US Weekly, la pareja de 26 años adquirió una propiedad ubicada en la localidad de Richmond, en Londres, cerca de celebridades de Hollywood como Angelina Jolie, David Attenborough, Tom Hardy y el cantante Mick Jagger. Sin embargo, el actor lo desmintió durante una aparición en Live With Kelly and Ryan: “Muchas personas me llamaron porque aparentemente compré una casa nueva en el sur de Londres. Lo cual es completamente falso... No compré una casa nueva”, publicó el medio El Universo.

Otros aseguran que los millones que gastó el joven fue en la remodelación de su casa, que está muy próxima a la de sus padres y en la que pretende formar un hogar. Ya Zendaya lo ha visitado.

Evidencias del romance

En diciembre del pasado año, Tom Holland confesó a People, por medio de una entrevista, su deseo de retirarse y enfocarse en ser un futuro padre; es decir, a pocos meses de haberse confirmado de que tenía un vínculo amorosos con Zendaya, con quien lo captaron besándose.

El rumor del romance ya corría a poco tiempo de que se conocieran en 2016, cuando trabajaban en la trilogía de Marvel, indica una publicación de US Magazine.