Las lágrimas de Francisca por su encuentro con Zoe Saldaña en "Despierta América"

La conductora dominicana de "Despierta América", Francisca, no pudo contener las lágrimas luego de conocer a la afamada actriz de origen dominicano Zoe Saldaña, quien asistió este martes al programa matutino de Univisión, “Despierta América”.

Saldaña promociona la película "Avatar: The Way of Water".

El video fue grabado mientras la criolla se dirigía al camerino de la actriz que tiene en su haber una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Al acercarse, Francisca, aunque intentó no llorar, no se resistió.

"Estoy tan orgullosa de ti", dijo Zoe. "Me gusta verte", agregó.

Francisca le expresó en el emotivo momento: "Amamos a donde has llegado".

Ambas tienen algo en común, además de la dominicanidad y es que están casadas con italianos. En ese instante la comunicadora del matutino de Univision le mostró lo grande que está Gennaro Zampogna, su hijo de su matrimonio con Francesco Zampogna.

"Yo siento que uno se puede reflejar tanto en ti, queremos conocerte, amamos tu historia, como has llegado", dijo la conocida por su personaje de "Mela, la melaza" en "Despierta América".

Zoe se fue en elogios y le aconsejó que siga haciendo lo que hace.

"Estoy representando el legado de las matriarcas que me trajeron hasta este punto", expresó Saldaña sobre su aporte como latina al cine.

La actriz habló de "Avatar", que llega a los cines a principios de diciembre. Dijo que "va a ser una experiencia que se va a igualar a lo que pasó la primera vez. La historia se centra en una familia y lo que ellos quieren es poder criar a sus hijos en su ambiente y no vivir en tiempos de guerra", comentó a Despierta América.

También destacó el elenco infantil y juvenil que está en la secuela.

Zoe Saldaña reveló que vio por primera vez este lunes la película de ciencia ficción dirigida por James Cameron.

Celebra sus raíces

En otro tema, la estrella latina recientemente ha sido valorada por la crítica por la serie dramática de Netflix "Desde cero".

Saldaña fue la portada de la revista Vogue México y durante la entrevista fue abordada sobre lo que significa ser latina gracias a sus orígenes puertorriqueños y dominicanos.

Esta fue su respuesta: "Es difícil de explicar pero es fácil sentirlo. Soy caribeña. Soy latina desde que me levanto y hasta que me acuesto. En la manera en la que sueño. Para mí es un modo de vida. El corazón siempre me quiere explotar cuando escucho una canción en español. Cuando como un platillo típico latino. Cuando estoy alrededor de personas latinas y en la manera en que nos comunicamos”.