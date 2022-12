Clarissa Molina rompe el silencio: explica el porqué pospuso su boda con Vicente Saavedra

La actriz y presentadora dominicana Clarissa Molina se pronunció este lunes sobre los rumores de cancelación de su boda con el empresario y mánager Vicente Saavedra, así como de los comentarios de la separación entre ellos.

Molina, durante la entrega de "El gordo y la flaca" de Univision, programa en el que trabaja, despejó las dudas. Y sí, la boda que estaba pautada para el 7 de enero del 2023 se canceló, pero el término usado por la presentadora fue que "pospusieron" el enlace.

Clarissa Molina desmintió que haya una ruptura entre ella y Vicente. "Yo estoy bien, estamos juntos, tampoco es lo que dicen que estamos separados", afirmó la ex Nuestra Belleza Latina.

"Hace tiempito ya yo decidí mover la fecha porque había cosas, o sea, no estaba pasando lo que queríamos porque la fecha era media complicada. Había dos cositas que no estaban sucediendo y dijimos -tu sabes qué, no tenemos prisa, vamos a mover la fecha-", expresó ante la pregunta de los presentadores Lili Estefan y Raúl de Molina.

Agregó: "Estamos ahí en el proceso, disfrutando cada día, que salga la boda de nuestros sueños".

Ante la insistencia de la nueva fecha por parte de Raúl de Molina, ella respondió: "Ehh no sé Rauli, estoy en el proceso mirando, porque hay proyectos también el año que viene, gracias a Dios".

"Es muy complicada la fecha que elegimos, 7 de enero (2023)... Todavía no tenemos (nueva) fecha, estamos en fecha todavía", reiteró.

Ante los rumores de que Saavedra sería investigado por la justicia de Puerto Rico en relación a la muerte del artista urbano gay Kevin Fret, ella sostuvo: "Se han inventado que un caso, que no se qué, es todo mentira".

"Yo estoy bien, estamos juntos, no estamos separados como dicen", finalizó.

Medio boricua dio la exclusiva

La información de que no habrá boda en enero la dio a conocer el programa de farándula puertorriqueño "Lo sé todo".

El periodista Fernán Vélez (El Nalgorazzi) reveló que los invitados fueron contactados e informados en torno al estado de la ceremonia que se realizaría a principios de enero en Punta Cana, República Dominicana.

“Clarissa se ha mantenido usando la sortija de compromiso en el programa, pero se rumorea también que están separados. Hay mucha información, de hecho en los Latin Grammy, que fueron recientemente, ella estuvo allí de conductora y a Vicente no se le vio ni por los centros espiritistas”, expresó el comunicador.

Reacción del empresario

Tras los rumores de la cancelación de su boda con la comunicadora Clarissa Molina, el empresario Vicente Saavedra reaccionó molesto durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram cuándo más de 500 personas se conectaron al instante para saber su respuesta ante la situación.

Saavedra llamó a los espectadores “presentados” o metiches y aseguró que solo entraron porque les gusta el chisme, además aclarando que solo intentaba probar cuántos de sus seguidores querían entretenerse con el “bochinche”.

Fue en septiembre del 2021 cuando Clarissa Molina reveló en 'El Gordo y la Flaca' que tenía novio y hasta le había dado anillo de promesa. Luego llegó el de compromiso, la presentación pública, mudarse juntos y los planes de boda... hasta ahora.