Cirugía cerebral a Gaby, esposa de Sergio Carlo, será realizada este jueves

Gabriela Arriaza, la esposa del comunicador Sergio Carlo, será operada este jueves ocho a las 7:30 de la mañana, hora Oregon, Estados Unidos.

La información fue ofrecida en Twitter por la hermana del locutor, Lucienne Carlo, luego de que se diera a conocer este martes que Gaby, como es conocida, esperaba turno en un hospital para realizarle una cirugía cerebral.

De acuerdo con la activista social, su cuñada tiene un tumor en el cerebro y la intervención será muy delicada.

"Querida familia los médicos han fijado la operación para mañana JUEVES 8 de Diciembre a las 7:30 am de Oregón, 11:30 am de RD, ya hablaron con la familia y con Gaby, para explicarles qué esperar y qué no, será muy delicada la intervención por donde está alojado el tumor", escribió la activista social y decoradora de interiores en el primero de dos tuits.

"Los riesgos son altos, tanto de la cirugía como de el proceso de recuperación, Gaby está en buen ánimo y rodeada de el amor familiar y de Sergio, el médico es una eminencia en su área, así que sabemos esta en buenas manos! como familia AGRADECEMOS SUS ORACIONES ! GRACIAS! (2)", finalizó.

Tanto Sergio Carlo como la familia de su esposa agradecieron todas las oraciones y muestras de afecto.

Querida familia los médicos han fijado la operación para mañana JUEVES 8 de Diciembre a las 7:30 am de Oregón, 11:30 am de RD, ya hablaron con la familia y con Gaby, para explicarles que esperar y que no, será muy delicada la intervención por donde está alojado el tumor (1) — Lucienne Carlo (@LucienneCarlo) December 7, 2022

"Gracias por la buena vibra y todos los mensajes. Gaby está estable. Estamos esperando turno para que la operen. Ella estaba visitando a su mamá en Oregón y fue donde descubrieron el problema", escribió el creador y presentador del programa "El Antinoti" en sus redes sociales la tarde de este martes.

A las 9:41 de la noche de ayer Carlo dijo que todavía estaban esperando para entrar a cirugía.

La hermana de Gabby, Carla Teresa Arriaza, también informó de la operación. En sus historias de Instagram este lunes Carla Teresa pidió oración para que la intervención de Gabby tuviera éxito, pero la cirugía se cambió para el martes.

“Por favor, envíele a mi hermosa hermana Gabriela Arriaza algunas oraciones, energía curativa, buenos deseos, CUALQUIER COSA, ya que esta noche debe someterse a una cirugía cerebral”, dijo Carla Teresa.

Gabriela, quien trabaja de la mano con su esposo en algunos proyectos, se casó con el comunicador en 2016 en Jarabacoa.