Cardi B se retira los biopolímeros de sus glúteos

La rapera de origen dominicano Cardi B es tendencia. Ahora por compartir mediante un video en vivo en su cuenta de Instagram que se ha retirado el 95 % de los biopolímeros que tenía en sus nalgas.

“En agosto me operé y me quité el 95 % de mis biopolímeros. Para los que no saben lo que es son inyecciones en el culo. Fue un proceso realmente loco”, dijo a más de 140 millones de seguidores.

Al mismo tiempo advirtió sobre la necesidad de investigar antes de someterse a intervenciones estéticas. “Cuando tenía 20 años, empecé a trabajar en un club de stripers urbano. Y en los clubes de stripers urbano tenías que tener un culo grande”, explicaba la cantante.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/10/una-persona-con-un-traje-de-color-rojo-ca5bf36d.jpg

“Me sentía insegura. Me remontaron al instituto. Así que me operé el culo”. Diez años después ha decidido volver atrás y quitar los biopolímeros en su mayoría. “Todo lo que voy a decir es que, si eres joven, si tienes 19, 20, 21 años, y te ves demasiado delgada, y estás como ‘OMG no tengo suficiente grasa para poner en mi culo’; no recurras a las inyecciones”.

Cardi B siempre ha sido franca y transparente con sus acciones y pensamientos; y en esta ocasión no fue distinto. En el video la artista de 30 años habló sobre su experiencia con las cirugías plásticas y confirmó la reciente rinoplastia que se hizo.

Además, se ha realizado dos aumentos de pechos y una liposucción en 2019 tras el nacimiento de su primera hija. Incluso aseguró que se había puesto unas inyecciones ilegales de silicona por 800 dólares en un sótano en 2014. Cardi B no es crítica con estas intervenciones y tampoco se avergüenza de ellas. Ya en 2021, dijo que la hacen sentir más segura de sí misma. Sin embargo, sí recomienda mirar mucho cómo y dónde hacérselas, según plantea un artículo publicado en El País.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/10/una-mujer-con-un-vestido-de-colores-ee47d004.jpg

Las gluteoplastias hace referencia al aumento de volumen del glúteo mediante la infiltración de grasa. Estos procedimientos son cada vez más comunes en todo el mundo y los riesgos pueden ser fatales.

Cardi B, en 2019 se convirtió en la primera mujer en solitario en ganar el Grammy al mejor álbum de rap, es famosa por no tener pelos en la lengua. Han sido sonados sus enfrentamientos con compañeras de profesión como Madonna o Nicki Minaj. En la actualidad, la rapera tiene dos hijos, Wave, de 15 meses, y Kulture, de cuatro años, fruto de su relación intermitente con el cantante Offset.