“No estaba tomado, ni estaba haciendo algo ilegal”, aclara Manny Manuel sobre incidente en Jayuya

El merenguero puertorriqueño Manny Manuel protagonizó un pequeño incidente con los agentes de la policía de Puerto Rico, la madrugada del domingo, cuando fue detenido por andar en vía contraria en la localidad de Jayuya.

De acuerdo con el informe policiaco, “agentes adscritos al distrito policiaco de Jayuya denunciaron anoche al señor Cruz Manuel Hernández Santiago, de 50 años, por conducir en vía contraria y andar con licencia de conducir vencida”.

Manny Manuel, a través de un video en su cuenta oficial de Instagram, indicó que no sucedió nada y que la policía solo lo detuvo porque se había equivocado al entrar en una calle de una sola vía y que al detenerlo le pidieron su licencia de conducir, la cual había vencido el primero de diciembre, pero que no pasó nada y afirmó que no estaba tomado ni haciendo nada ilegal.

“Yo estaba ayer en el pueblo de Jayuya, donde fui a visitar a los familiares, entonces, cuando regresaba del pueblo, decidí parar para buscar algo de comer y no me percaté que estoy conduciendo en una calle de una sola vía, ahí me detuvo un policía y me dice que estoy yendo contra el tránsito”, indicó el artista a través de un video en Instagram.

El merenguero también indicó que el policía no le hizo prueba de alcohol porque era evidente que no estaba tomando y los oficiales no vieron ningún indicio de eso y que solo le indicaron que debía poner su licencia de conducir al día ya que esta había expirado.

“Me dieron 50 dólares de multa por ir en contra del tránsito y simplemente me dijeron que debía regresar al cuartel de Jayuya con la licencia actualizada, lo que haré mañana lunes porque hoy domingo está todo cerrado”, indicó el merenguero.

El artista dejó claro que no estaba tomado ni estaba haciendo nada ilegal, además de que recibió muchas llamadas de sus familiares y allegados, quienes se preocuparon al enterarse de su supuesto arresto en la prensa.

“Me han llamado gente de la prensa y amigos pensando lo peor, pero yo ni estaba tomado, ni estaba haciendo algo ilegal que no fuera ir en contra de una vía. Eso te puede pasar a ti, a mí o a cualquiera”, explicó Manuel.